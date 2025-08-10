domingo 10  de  agosto 2025
Fútbol

Crystal Palace le arrebata el título al poderoso Liverpool en la Community Shield

El Crystal Palace dio la gran sorpresa en Wembley y conquistó su primera Community Shield al derrotar al Liverpool en una emocionante tanda de penaltis

El centrocampista inglés #19 del Crystal Palace, Will Hughes (2I), compite con el defensa holandés #30 del Liverpool, Jeremie Frimpong (2D), durante el partido de fútbol de la FA Community Shield inglesa entre Crystal Palace y Liverpool en el estadio de Wembley, en Londres el 10 de agosto de 2025.&nbsp;

El centrocampista inglés #19 del Crystal Palace, Will Hughes (2I), compite con el defensa holandés #30 del Liverpool, Jeremie Frimpong (2D), durante el partido de fútbol de la FA Community Shield inglesa entre Crystal Palace y Liverpool en el estadio de Wembley, en Londres el 10 de agosto de 2025. 

Glyn KIRK / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Crystal Palace dio la gran sorpresa en Wembley y conquistó su primera Community Shield al derrotar al Liverpool en una emocionante tanda de penaltis (3-2) tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario.

El encuentro comenzó con dominio del campeón de la Premier League. Apenas al minuto 4, Hugo Ekitike, uno de los fichajes estrella del verano, abrió el marcador para los ‘Reds’. Sin embargo, el Palace respondió rápido: al 17’, Jean-Philippe Mateta igualó de penalti después de que Virgil van Dijk cometiera falta sobre Ismaïla Sarr.

Lee además
El colombiano Luis Díaz, en ese entonces del Liverpool, celebra luego de anotar el sexto gol de su equipo en una victoria sobre el Tottenham, el 22 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Colombiano Luis Díaz asegura estar "muy feliz" tras su arribo en el Bayern Múnich
El exjugador de los Seattle Mariners, Ichiro Suzuki, reacciona tras ser elegido para el Salón de la Fama del Béisbol Nacional, tras recibir los resultados de la votación para el Salón de la Fama de 2025 de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA), el martes 21 de enero en el T-Mobile Park de Seattle, Washington. Suzuki es el primer jugador nacido en Japón en ser incluido en el Salón de la Fama del Béisbol Nacional. 
Béisbol

Ichiro Suzuki recibe el reconocimiento más importante para un jugador en los Marineros de Seattle

Liverpool recuperó la ventaja al 21’ con un potente disparo de Jeremie Frimpong, pero la historia volvió a repetirse. A falta de 13 minutos para el final, Sarr empató con una gran definición que envió el duelo a la tanda desde los once metros.

En los penaltis, el portero Dean Henderson se convirtió en el héroe al detener tres lanzamientos —a Mohamed Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Elliott—, mientras que Justin Devenny, ingresado en la prórroga, anotó el disparo decisivo para desatar la euforia de la afición del Palace.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNFC/status/1954578056439345578?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954578056439345578%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=about%3Ablank&partner=&hide_thread=false

Estadísticas del partido

Asistencia: 82 645 espectadores.

Posesión: Liverpool 61 % – Crystal Palace 39 %.

Disparos totales: Liverpool 15 (6 a puerta) – Crystal Palace 8 (4 a puerta).

Faltas cometidas: Liverpool 12 – Crystal Palace 9.

Córners: Liverpool 7 – Crystal Palace 3.

Este triunfo supone el segundo título importante para el equipo dirigido por Oliver Glasner en apenas tres meses, tras conquistar la FA Cup en mayo. Liverpool, por su parte, mostró destellos de calidad con sus fichajes millonarios, pero se marchó de Wembley con un amargo estreno de temporada.

Con esta victoria, el Crystal Palace inicia la campaña 2025-26 con un impulso histórico y envía un claro mensaje: no teme a los gigantes de la Premier League.

Homenaje a Jota

El Crystal Palace, que disputaba este domingo su primera Community Shield tras haber ganado en mayo la primera Copa de Inglaterra de su historia, demostró que no estaba en Wembley para ser mero espectador, y en un contragolpe, Virgil Van Dijk derribó a Sarr dentro del área, provocando un penal que transformó a Mateta.

Llegó entonces el emotivo minuto 20 del partido, en el que los aficionados de todo el estadio homenajearon al futbolista portugués del Liverpool Diogo Jota, fallecido junto a su hermano André Silva el pasado mes de julio en un accidente de tráfico.

Temas
Te puede interesar

Tom Brady recibe una estatua de seis toneladas y 17 pies en honor a su legado con los New England Patriots

Miami vuelve a demostrar que el béisbol todavía respira en la ciudad

José Altuve llega a 20 jonrones y logra su octava temporada con esta marca en triunfo de los Astros

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Cita de Nicolás Maduro con el secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Martin Von Hildebrand, en julio de 2025. 
VENEZUELA

Maduro celebra reunión sobre cooperación amazónica, pero ignora destrucción chavista del Marco Minero

Desde Maturín, en el estado Monagas, el ministro Diosdado Cabello dio detalles de los explosivos que el régimen reportó fueron incautados este 9 de agosto
VENEZUELA

Cabello vincula a María Corina Machado y EEUU con supuestos "actos terroristas" tras hallazgo de explosivos

Imagen referencial de la Unión Europea.
CONFLICTO

Unión Europea aprueba pago de 3.200 millones de euros en apoyo macrofinanciero a Ucrania

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante el lanzamiento del nuevo programa Procred 360 para apoyar el emprendimiento en el Palacio Planalto de Brasilia el 22 de abril de 2024.  video
ANÁLISIS

¿Cuál es el destino político de Brasil?

Acto de solidaridad con el senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe 
PRONÓSTICO RESERVADO

Colombia: Senador Miguel Uribe en estado crítico por hemorragia

Te puede interesar

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. video
$40 millones en un año

Trump señala a Pelosi por usar información privilegiada para ganancias bursátiles "milagrosas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Durante encuentro con Nicolás Maduro, el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, y el rector de la UCAB, padre Arturo Peraza, le entregaron al  el afiche de la canonización del Dr José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. video
VENEZUELA

Maduro hace proselitismo político con la devoción de los venezolanos por sus dos primeros santos

Esta foto grupal, tomada y distribuida el 10 de diciembre de 2024 por la agencia estatal rusa Sputnik, muestra a Liu Jianchao (2.º por la izq.), jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, recibiendo al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev (3.º por la der.), en el aeropuerto de Pekín.   
ESFERAS DE PODER

Partido Comunista de China detiene a alto diplomático para ser interrogado

Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.
INSÓLITO

México paga $100 millones por médicos cubanos, sin datos claros de su efectividad

Control máster de América TeVé-Canal 41.
REDACCIONES SILENCIADAS

La crisis de medios en Miami y su sombra sobre la democracia