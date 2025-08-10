Crystal Palace le arrebata el título al poderoso Liverpool en la Community Shield

El centrocampista inglés #19 del Crystal Palace, Will Hughes (2I), compite con el defensa holandés #30 del Liverpool, Jeremie Frimpong (2D), durante el partido de fútbol de la FA Community Shield inglesa entre Crystal Palace y Liverpool en el estadio de Wembley, en Londres el 10 de agosto de 2025.

El Crystal Palace dio la gran sorpresa en Wembley y conquistó su primera Community Shield al derrotar al Liverpool en una emocionante tanda de penaltis (3-2) tras un empate 2-2 en el tiempo reglamentario.

El encuentro comenzó con dominio del campeón de la Premier League. Apenas al minuto 4, Hugo Ekitike, uno de los fichajes estrella del verano, abrió el marcador para los ‘Reds’. Sin embargo, el Palace respondió rápido: al 17’, Jean-Philippe Mateta igualó de penalti después de que Virgil van Dijk cometiera falta sobre Ismaïla Sarr.

Liverpool recuperó la ventaja al 21’ con un potente disparo de Jeremie Frimpong, pero la historia volvió a repetirse. A falta de 13 minutos para el final, Sarr empató con una gran definición que envió el duelo a la tanda desde los once metros.

En los penaltis, el portero Dean Henderson se convirtió en el héroe al detener tres lanzamientos —a Mohamed Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Elliott—, mientras que Justin Devenny, ingresado en la prórroga, anotó el disparo decisivo para desatar la euforia de la afición del Palace.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNFC/status/1954578056439345578?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1954578056439345578%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=about%3Ablank&partner=&hide_thread=false MORE PALACE GLORY! CRYSTAL PALACE TAKE THE COMMUNITY SHIELD pic.twitter.com/9vnjYAWko7 — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2025

Estadísticas del partido

Asistencia: 82 645 espectadores.

Posesión: Liverpool 61 % – Crystal Palace 39 %.

Disparos totales: Liverpool 15 (6 a puerta) – Crystal Palace 8 (4 a puerta).

Faltas cometidas: Liverpool 12 – Crystal Palace 9.

Córners: Liverpool 7 – Crystal Palace 3.

Este triunfo supone el segundo título importante para el equipo dirigido por Oliver Glasner en apenas tres meses, tras conquistar la FA Cup en mayo. Liverpool, por su parte, mostró destellos de calidad con sus fichajes millonarios, pero se marchó de Wembley con un amargo estreno de temporada.

Con esta victoria, el Crystal Palace inicia la campaña 2025-26 con un impulso histórico y envía un claro mensaje: no teme a los gigantes de la Premier League.

Homenaje a Jota

El Crystal Palace, que disputaba este domingo su primera Community Shield tras haber ganado en mayo la primera Copa de Inglaterra de su historia, demostró que no estaba en Wembley para ser mero espectador, y en un contragolpe, Virgil Van Dijk derribó a Sarr dentro del área, provocando un penal que transformó a Mateta.

Llegó entonces el emotivo minuto 20 del partido, en el que los aficionados de todo el estadio homenajearon al futbolista portugués del Liverpool Diogo Jota, fallecido junto a su hermano André Silva el pasado mes de julio en un accidente de tráfico.