miércoles 13  de  mayo 2026
GOLF

Juez concede a Fiscalía acceso a recetas médicas de Tiger Woods en el caso de su accidente

El juez Darren Steele aprobó un acuerdo entre el abogado defensor de Tiger Woods y los fiscales en una breve audiencia en un tribunal del condado de Martin

El golfista estadounidense Tiger Woods reacciona durante la primera ronda del día inaugural en el British Open Golf Championship, el 18 de julio de 2024.

El golfista estadounidense Tiger Woods reacciona durante la primera ronda del día inaugural en el British Open Golf Championship, el 18 de julio de 2024.

PAUL ELLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los fiscales tendrán acceso a los registros de medicamentos recetados a Tiger Woods tras el arresto de la superestrella del golf en marzo por sospechas de que conducía bajo los efectos de sustancias, dictaminó este martes un juez de Florida.

El juez Darren Steele aprobó un acuerdo entre el abogado defensor de Woods y los fiscales en una breve audiencia celebrada en un tribunal del condado de Martin (sureste), según documentos judiciales.

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El abogado de Woods, Douglas Duncan, se había opuesto en abril a la solicitud de la Fiscalía para obtener acceso a los registros de medicamentos, argumentando que el deportista tenía derecho a la privacidad.

En la audiencia del martes, a la que Woods no asistió, ambas partes acordaron la divulgación de los registros y que se emitiría una orden de protección que los pondría a disposición únicamente de fiscales, fuerzas del orden, testigos expertos y su defensa.

Woods, de 50 años, se declaró inocente de conducir bajo los efectos de sustancias en un accidente de tráfico ocurrido el 27 de marzo, en el que su vehículo rozó un camión al intentar adelantarlo en una calle residencial.

El coche de Woods volcó sobre un costado y el golfista tuvo que auparse para salir por el lado del copiloto.

Las autoridades determinaron que no había consumido alcohol, pero comprobaron que parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia y le encontraron en un bolsillo dos pastillas de hidrocodona, un potente analgésico opioide.

Woods, quien se negó a someterse a un análisis de orina, fue acusado de conducción bajo los efectos de sustancias como delito menor, de negativa a someterse a una prueba legalmente exigida y de conducción distraída.

En abril, los fiscales solicitaron acceso a copias de "todos y cada uno de los medicamentos recetados" que figuraran en el expediente del astro estadounidense.

El campeón de 15 'Majors' le dijo a los agentes en el lugar del accidente que estaba mirando su teléfono y que no se había dado cuenta de que el camión había frenado delante de él.

Amplio historial de accidentes y lesiones

Woods se ha sometido a varias operaciones de espalda y cirugías por las graves lesiones en las piernas que sufrió en un accidente de auto en California en 2021.

Tras este último accidente, declaró en un comunicado que se estaba "alejando por un tiempo para buscar tratamiento y concentrarse en su salud".

El tribunal le concedió permiso para salir del país. Se cree que ingresó en una clínica de tratamiento en Suiza.

FUENTE: AFP

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