Juez rechaza recurso de mujer que acusa a Cristiano Ronaldo

Los abogados del delantero portugués también ganaron una batalla para mantener sellado el acuerdo de confidencialidad de 2010, al menos por ahora.

La abogada de Mayorga, Leslie Mark Stovall, argumenta que su clienta carecía de la capacidad legal para firmar el acuerdo hace nueve años.

Por lo general, The Associated Press no identifica a las personas que dicen ser víctimas de una agresión sexual, pero Mayorga dio su consentimiento a través de sus abogados para ser identificada.