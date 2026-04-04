domingo 5  de  abril 2026
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Real Madrid pierde en Mallorca y casi se despide de LaLiga

El Mallorca sorprendió este sábado al Real Madrid con una victoria por 2-1 que dejó a los merengues a cuatro puntos del líder Barcelona en el circuito español

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante un partido de fútbol de la liga española entre su club y el Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 2 de marzo de 2026.&nbsp;

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, durante un partido de fútbol de la liga española entre su club y el Getafe CF en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 2 de marzo de 2026. 

Javier SORIANO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PALMA DE MALLORCA.- El Real Madrid puede haberse despedido este sábado de sus opciones de conquistar el título liguero tras perder 2-1 en su visita al Mallorca y mantenerse a 4 puntos del Barcelona, que este sábado visitará al Atlético de Madrid.

En caso de victoria del líder azulgrana en el Metropolitano, la ventaja para los catalanes se disparará a los 7 puntos, a falta de solo ocho jornadas para el final.

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Pese a que en teoría era una jornada propicia para que los blancos recortasen ventaja al Barça, el equipo de Álvaro Arbeloa no dio sensación en ningún momento de jugarse tres puntos trascendentales.

Sólo así se entiende la tranquilidad con la que Manu Morlanes abrió el marcador poco antes del descanso, teniendo tiempo de controlar y preparar su remate en el interior del área madridista (41').

Cuando empató el brasileño Militao a dos minutos para el final del tiempo reglamentario (88') y podía suponerse que el Real Madrid iría a por la victoria, llegó el tanto del delantero kosovar Vedat Muriqi que dio la victoria definitiva a los insulares (90+1).

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La reaparición del central brasileño, tras cuatro meses lesionado, es una de las pocas notas positivas para el Real Madrid, que también pudo contar de inicio con Kylian Mbappé por primera vez desde su lesión de rodilla en febrero, aunque el delantero francés no estuvo acertado de cara al arco rival, pese a tener tres ocasiones bastante claras (23', 25' y 55').

Vini arrancó en el banco

El que esta vez se quedó de inicio en el banquillo fue Vinicius, que entró a la hora de juego por el canterano Manuel Ángel, gran novedad en el equipo titular presentado por Arbeloa y que no tuvo una destacada actuación.

La derrota para el Real Madrid se produce, además, a tres días de enfrentarse al Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Para el equipo balear es un triunfo que puede resultar decisivo en la lucha por la permanencia, al sumar 31 puntos y salir provisionalmente de la zona de descenso.

En el primer partido del sábado, la Real Sociedad siguió su racha positiva y derrotó en su casa por 2-0 al Levante (19º) para alcanzar los 41 puntos y mantenerse en la pelea por clasificarse para la próxima Europa League.

FUENTE: AFP

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