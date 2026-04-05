domingo 5  de  abril 2026
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Argentino Lautaro Martínez lidera el triunfo del Inter sobre la Roma

Con doblete del atacante sudamericano, el Inter goleó a la Roma por marcador de 5-2 el domingo y tomó una ventaja de nueve puntos en la cima de la Serie A

El delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez, celebra el primer gol de su equipo durante un partido del Grupo E de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Urawa Red Diamonds de Japón en el estadio Lumen Field en Seattle, el 21 de junio de 2025.&nbsp;

El delantero argentino del Inter de Milán, Lautaro Martínez, celebra el primer gol de su equipo durante un partido del Grupo E de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante el Urawa Red Diamonds de Japón en el estadio Lumen Field en Seattle, el 21 de junio de 2025. 

Pablo PORCIUNCULA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA.- El Inter de Milán infligió un correctivo a la Roma (5-2) este domingo en la 31ª jornada de la Serie A de Italia, para ampliar su ventaja al frente de la tabla hasta los nueve puntos sobre sus vecinos del AC Milan.

Los nerazzurri, que no ganaban desde hacía más de un mes, pusieron fin de forma brillante a ese bache de resultados (una derrota, dos empates).

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Solo necesitaron unos segundos, en su primera acción, para adelantarse gracias a su capitán y goleador argentino Lautaro Martínez, que regresaba tras mes y medio de baja por lesión.

La Roma empató en el minuto 40 por medio de Gianluca Mancini, uno de los numerosos internacionales italianos sobre el césped el domingo, cinco días después de un nuevo batacazo de la Nazionale, privada del Mundial 2026 por Bosnia-Herzegovina.

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Pero el Inter no tardó en reaccionar y recuperó la ventaja justo antes del descanso gracias a Hakan Çalhanoglu (45+2').

A la vuelta de los vestuarios, Martínez remató definitivamente a la Roma con su segundo gol de la noche, el 16º de la temporada para el delantero de la Albiceleste (52').

Marcus Thuram (55) y Nicolò Barella (63) contribuyeron también a este 23º triunfo en liga para un Inter que se acerca así al 21º Scudetto de su historia.

Cuando quedan siete jornadas, es decir, un máximo de 21 puntos por disputar, el Inter aventaja en nueve unidades al AC Milan (2º, 63 puntos), que se enfrenta el lunes al vigente campeón Nápoles (3º, 62 puntos).

Sevilla sigue sin levantar cabeza

Lejos de alzar el vuelo tras la destitución del DT argentino Matías Almeyda, el nuevo Sevilla de Luis García Plaza decepcionó al perder 1-0 en la cancha del colista Real Oviedo, lo que le deja con solo dos puntos sobre el descenso en la fecha 30 de LaLiga.

El delantero uruguayo Federico Viñas firmó de cabeza el único gol del partido en el minuto 32 del primer tiempo, poco antes de que el conjunto sevillista se quedase con un hombre menos por la roja directa a Tanguy Nianzou por una acción sobre el atacante celeste.

Estos tres puntos permiten al equipo azulón, dirigido por el DT uruguayo Guillermo Almada, mantener un fino hilo de esperanza de salvación: a falta de ocho partidos ven el objetivo, que marca el Sevilla (17º), a siete puntos.

FUENTE: AFP

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