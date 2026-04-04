Barcelona se acerca al título con victoria sobre el Atlético de Madrid

El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, celebra después de marcar su primer gol durante un partido de fútbol de la liga española ante el Rayo Vallecano en el Estadi Olimpic Lluis Companys en Barcelona, el 17 de febrero de 2025.

MADRID.- El FC Barcelona puede haber dado un paso casi decisivo en la conquista por el título de LaLiga tras imponerse este sábado por 2-1 al Atlético de Madrid , con lo que se distancia en 7 puntos del Real Madrid , que antes perdió en su visita al Mallorca por 2-1.

El inglés Marcus Rashford (42') y el polaco Robert Lewandowski (87') dieron la vuelta al marcador luego de que Giuliano Simeone adelantara a los rojiblancos (39').

Fútbol Real Madrid remonta al Atlético con doblete de Vinicius y sigue en la pelea por LaLiga

El Atlético jugó toda la segunda parte en inferioridad por la expulsión directa del argentino Nico González, por una entrada a Lamine Yamal siendo el último defensor, justo antes del descanso.

Ambos equipos salieron buscando el gol y disfrutaron en los primeros minutos de ocasiones para abrir el marcador, aunque la más clara fue un remate al palo de Yamal (35').

Sin embargo, fue el Atlético el que se adelantó, cuando los locales rompieron la defensa azulgrana con un pase en largo y Simeone, más rápido que los centrales, se plantó solo ante Joan García y batió al portero catalán (35').

Embed View this post on Instagram A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)

La alegría le duró poco a los rojiblancos, pues tras hacer una pared con Dani Olmo, Rashford superó a Juan Musso con un remate cruzado de izquierda (42').

El final de la primera parte fue funesto para los madrileños, ya que no solo encajaron ese gol, sino que se quedaron con 10 por la expulsión del argentino González (45+3), que vio la roja, a instancias del VAR, por una entrada sobre Yamal cuando era el último defensor.

Complemento decisivo

Las fuerzas pudieron haberse igualado al inicio de la segunda parte, cuando el árbitro expulsó a Gerard Martín por una entrada a Almada, pero se retractó tras consultar el VAR y ver que el jugador azulgrana había tocado antes la pelota.

Diego Simeone fue expulsado del banquillo colchonero por protestar esa decisión.

En superioridad, el Barcelona contó con varias ocasiones para llevarse la victoria, pero no fue hasta el minuto 88 cuando logró el tanto en una acción afortunada, al encontrarse con un rechace de Musso a disparo de João Cancelo.

Los dos equipos volverán a verse las caras el miércoles en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Barça afrontará esa cita con la tranquilidad de tener casi en el bolsillo el título liguero, al tener ya al Real Madrid a siete puntos de distancia.

FUENTE: AFP