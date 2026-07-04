sábado 4  de  julio 2026
Fútbol

Marruecos golea a Canadá y avanza a cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos venció 3-0 a Canadá con doblete de Ounahi y enfrentará en cuartos al ganador de Francia vs Paraguay

El centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, número 08, anota el segundo gol de su equipo ante el portero canadiense Maxime Crepeau, número 16, durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Canadá y Marruecos, disputado en el Estadio de Houston el 4 de julio de 2026.&nbsp;

El centrocampista marroquí Azzedine Ounahi, número 08, anota el segundo gol de su equipo ante el portero canadiense Maxime Crepeau, número 16, durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Canadá y Marruecos, disputado en el Estadio de Houston el 4 de julio de 2026. 

Paul ELLIS / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Marruecos confirmó su candidatura al título del Mundial 2026 tras derrotar con autoridad 3-0 a Canadá en el Houston Stadium y sellar su clasificación a los cuartos de final, donde espera al vencedor del duelo entre Francia y Paraguay.

Los Leones del Atlas resolvieron el encuentro en la segunda mitad gracias a un doblete de Azzedine Ounahi, quien marcó a los minutos 50 y 82, mientras que Soufiane Rahimi puso cifras definitivas en el tiempo añadido (90+8).

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El conjunto africano encontró espacios tras el descanso con la inspiración de Achraf Hakimi y Brahim Díaz, quienes lideraron los ataques por la banda derecha y desarmaron el sólido planteamiento canadiense.

Canadá, que disputó por primera vez unos octavos de final en una Copa del Mundo, tuvo un inicio prometedor. El capitán Stephen Eustaquio y el delantero Jonathan David encabezaron la presión ofensiva durante el primer tiempo, aunque no lograron convertir sus oportunidades.

Con este triunfo, Marruecos alcanza por segundo Mundial consecutivo los cuartos de final. Después de su histórica campaña en Catar 2022, donde llegó hasta las semifinales y terminó en el cuarto lugar, la selección africana vuelve a instalarse entre las ocho mejores del torneo.

Ahora, los dirigidos por Walid Regragui buscarán dar un nuevo paso hacia la gloria cuando enfrenten en cuartos de final al ganador del choque entre Francia y Paraguay.

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