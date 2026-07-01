Jürgen Klopp abre la puerta a dirigir a Alemania si la federación decide relevar a Julian Nagelsmann

El futuro de la selección de Alemania podría dar un giro en las próximas semanas. Tras la eliminación del equipo en el Mundial 2026, la continuidad de Julian Nagelsmann está siendo analizada por la Federación Alemana de Fútbol (DFB), mientras que Jürgen Klopp estaría dispuesto a escuchar una propuesta para asumir el cargo.

Aunque Nagelsmann ha reiterado que no tiene intención de dimitir y desea continuar al frente del combinado nacional, la DFB evaluará el rendimiento del equipo antes de tomar una decisión definitiva sobre el proyecto deportivo.

En ese escenario, Klopp aparece como el principal candidato para sucederlo. Diversos reportes señalan que el extécnico del Liverpool vería con buenos ojos regresar a los banquillos si recibe una llamada de la federación alemana, pese a que actualmente desempeña el cargo de director global de fútbol de Red Bull.

El entrenador de 59 años dejó el Liverpool hace dos temporadas y, desde entonces, había mantenido que no tenía previsto volver a dirigir a corto plazo. Sin embargo, el puesto de seleccionador de Alemania siempre ha sido considerado uno de los pocos desafíos capaces de convencerlo para regresar a los banquillos.

Por ahora no existe una oferta oficial ni una decisión tomada por la DFB, pero la posibilidad de ver a Klopp al frente de la 'Mannschaft' gana fuerza tras el fracaso del equipo en la Copa del Mundo y podría convertirse en uno de los grandes movimientos del fútbol europeo en las próximas semanas.