Jefe de gobierno en Alemania defiende a la selección tras eliminación del Mundial

El jugador Nick Woltemade, de Alemania, se lamenta luego de fallar su disparo desde el punto penal en un partido del Mundial, el 29 de junio de 2026.

BERLÍN.- El jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz , llamó este martes a sus compatriotas a ser solidarios con la selección de fútbol, muy criticada tras su derrota en la víspera contra Paraguay en el Mundial de fútbol.

"Festejamos los éxitos juntos. Y en la derrota, nos mantenemos unidos. Es lo que nos hace fuertes, cualquiera que lleve el águila en el pecho merece nuestro apoyo y no nuestras burlas", escribió Merz en X.

FÚTBOL Ecuador y sus "espías" buscan arruinar la fiesta de México en su Mundial

También él fue objeto de burlas en X por un primer mensaje, en el que había juzgado que la Mannschaft había "entusiasmado" al país durante este Mundial.

View this post on Instagram A post shared by DFB-Team (@dfb_team)

El tabloide Bild tachó de "ridícula" la publicación del canciller y comparó la derrota de la selección alemana con el declive económico del país.

"La derrota brutal frente a Paraguay (...), el entrenador, la actitud y la actuación de los jugadores alemanes son indicativos del estado de ánimo de todo un país", señaló Bild, refiriéndose a un país de "segunda" con una economía sumida en una "espiral descendiente".

Silva evita polémica en Portugal

El centrocampista Bernardo Silva evitó este martes cualquier polémica sobre su suplencia en los dos últimos partidos de Portugal en el Mundial 2026 tras haber sido titular en el debut. "Estoy listo para ayudar a la selección en lo que sea, como titular, jugando cinco minutos o en el vestuario", dijo.

Silva, autor de una gran temporada en el Manchester City y flamante fichaje del Real Madrid, perdió su puesto en el 11 inicial de la selección lusa tras el decepcionante empate a uno contra la República Democrática del Congo en el estreno en el torneo.

"No es mi trabajo discutir las decisiones del entrenador. Le corresponde al seleccionador tomar las decisiones difíciles", dijo en rueda de prensa en Palm Beach (Florida), poco antes de un entrenamiento de Portugal.

Para él, los jugadores deben "apoyar a los que están en el campo, entrenar bien, crear buen ambiente y, sobre todo, estar listos" para jugar en cualquier momento.

View this post on Instagram A post shared by Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Silva dio las claves para que Portugal juegue bien en su partido de dieciseisavos contra Croacia, el jueves en Toronto.

Según él, la selección deberá "ser un equipo que crea peligro", agresivo y directo, "sin perder el control del partido" como ante Colombia, con la que empató a cero el sábado en Miami.

"Nunca va a haber ocho partidos perfectos", admitió. Pero "esta selección está preparada para que, el día en que las cosas no salgan bien, podamos seguir siendo competitivos y podamos eliminar a cualquier selección".

FUENTE: AFP