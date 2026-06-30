Nagelsmann no renunciará tras el fracaso de Alemania en el Mundial 2026

El seleccionador alemán Julian Nagelsmann habla con sus jugadores antes de la tanda de penaltis del partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Alemania y Paraguay, disputado en el Boston Stadium de Foxborough el 29 de junio de 2026.

Julian Nagelsmann dejó claro que no tiene intención de abandonar el banquillo de Alemania tras la inesperada eliminación frente a Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La Mannschaft cayó 4-3 en la tanda de penales, luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, firmando una de las mayores sorpresas del torneo y poniendo fin a su participación antes de los octavos de final.

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En la rueda de prensa posterior al encuentro, el entrenador de 38 años aseguró que no piensa renunciar pese al duro golpe sufrido en Foxborough.

"No soy alguien que escape de las cosas. No voy a abandonar solo porque nos han eliminado ahora. Si la Federación Alemana de Fútbol quiere que continúe, voy a continuar", afirmó Nagelsmann.

El seleccionador reconoció que el fútbol alemán necesita una profunda revisión tras otra decepción mundialista. Alemania fue eliminada en la fase de grupos en Rusia 2018 y Catar 2022, y ahora volvió a despedirse antes de lo esperado al caer ante Paraguay.

Nagelsmann admitió que existen problemas estructurales que deberán corregirse de cara al futuro.

"Hay cosas que hay que abordar, por ejemplo, no tenemos muchos laterales izquierdos disponibles", explicó el técnico, quien también reconoció que su equipo no estuvo a la altura del desafío.

El entrenador señaló que Alemania no generó suficientes ocasiones para ganar el partido y elogió el trabajo realizado por la selección paraguaya.

"No hemos podido mantener el ritmo. No hemos creado suficientes oportunidades y hay equipos que pueden hacerte daño si no defiendes bien. Esto duele mucho", comentó.

Nagelsmann también cuestionó una de las acciones más polémicas del encuentro: el gol anulado a Jonathan Tah durante el tiempo extra por una supuesta falta sobre el arquero paraguayo, una decisión arbitral que generó protestas dentro del conjunto alemán.

Pese al fracaso, el estratega dejó claro que está dispuesto a liderar el proceso de reconstrucción de una Alemania que busca recuperar el protagonismo perdido en las últimas Copas del Mundo.