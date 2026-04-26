domingo 26  de  abril 2026
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Keniano Sabastian Sawe se convierte en el primer hombre en terminar un maratón en menos de dos horas

El keniano Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas, este domingo en Londres, para revalidar su título

El keniano Sabastian Sawe posa con su nuevo récord mundial escrito en su zapatilla al finalizar la Maratón de Londres 2026 en el centro de Londres el 26 de abril de 2026. &nbsp; El keniano Sabastian Sawe rompió la barrera de las dos horas por primera vez en la historia el domingo al ganar la Maratón de Londres.

El keniano Sabastian Sawe posa con su nuevo récord mundial escrito en su zapatilla al finalizar la Maratón de Londres 2026 en el centro de Londres el 26 de abril de 2026.

 

El keniano Sabastian Sawe rompió la barrera de las dos horas por primera vez en la historia el domingo al ganar la Maratón de Londres.

JUSTIN TALLIS / AFP

El keniano Sabastian Sawe se convirtió en el primer atleta en correr un maratón en menos de dos horas, este domingo en Londres, para revalidar su título por delante del etíope Yomif Kejelcha y del ugandés Jacob Kiplimo.

Sawe, de 29 años, cruzó la línea de meta frente al Palacio de Buckingham tras 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, pulverizando el antiguo récord mundial de Kelvin Kiptum; 2 horas, 1 minuto y 25 segundos en abril de 2023, menos de un año antes de su caída en un accidente de coche.

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Segundo clasificado, Kejelcha (1h59:41) también completó los 42,195 km en menos de dos horas, una actuación aún más increíble si se tiene en cuenta que el especialista en medio maratón se alineaba por primera vez en la distancia reina.

Kiplimo (2h00:28), segundo el año pasado en su primer maratón, también compuso un mejor crono que el establecido por Kiptum hace tres años.

Sawe encabezaba un grupo de seis corredores cuando lanzó un ataque antes del kilómetro 30.

Sólo Kejelcha logró mantenerse a su lado, con Kiplimo unos metros por detrás. Un podio que ya es historia del atletismo.

FUENTE: AFP

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