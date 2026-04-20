Korir y Lokedi firman nuevo doblete keniano en maratón de Boston

Los kenianos John Korir y Sharon Lokedi posan con el trofeo luego de culminar primeros en sus respectivas carreras en la maratón de Boston, el 20 de abril de 2026.

BOSTON.- Los campeones defensores John Korir y Sharon Lokedi lograron este lunes un doblete keniano en el maratón de Boston , luego de que ambos realizaran auténticas obras maestras tácticas que les valieron sendas victorias consecutivas en la 130ª edición de esta prestigiosa carrera.

Korir aprovechó las condiciones perfectas de la carrera para hacerse con la cuarta victoria en maratón de su trayectoria, con una actuación sobresaliente que le permitió ganar la prueba masculina con un récord del recorrido.

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El campeón defensor, de 29 años, esperó el momento oportuno antes de distanciarse del etíope Milkesa Mengesha tras 32 kilómetros para terminar con un tiempo de 2h01:52.

El tiempo ganador de Korir pulverizó el anterior récord del recorrido, de 2h03:02 establecido por Geoffrey Mutai en 2011.

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El campeón mundial de Tanzania, Alphonce Simbu, terminó segundo con un tiempo de 2h02:47, tras superar en un esprint al keniano Benson Kipruto (2h02:50) en la recta final.

La segunda victoria de Korir en Boston se suma a sus triunfos en el maratón de Chicago en 2024 y en el maratón de Valencia en diciembre.

La tranquila victoria de Korir contrastó radicalmente con la del año pasado, cuando el keniano se cayó en los primeros compases de la carrera antes de recuperarse y lograr una victoria memorable.

"Este año fue pan comido para mí, porque no tuve ningún problema ni al inicio ni al final", declaró Korir tras la carrera.

"Me sentí como si estuviera corriendo en casa, con toda la gente animándome. Tenía en mente batir el récord del circuito y le doy gracias a Dios por haber cumplido mis deseos", agregó.

Lokedi apela a la paciencia

La contundente victoria de Korir en la carrera masculina tuvo su réplica en la prueba femenina de élite, donde Sharon Lokedi cruzó la meta en 2h18:51.

La fondista de 32 años logró su tercera victoria en un maratón importante tras escapar de un grupo muy compacto de alrededor de una docena de corredoras en los últimos kilómetros.

Lokedi se escapó en solitario tras 34,9 km con sus compatriotas Loice Chemnung e Irine Cheptai a su lado y luego aceleró de nuevo para liderar con ocho segundos de ventaja sobre Chemnung apenas superado el kilómetro 37.

Lokedi no dio muestras de cansancio en los últimos kilómetros y lideraba por 33 segundos al entrar en los últimos mil metros antes de dar un último esprint para completar su tercera victoria en un maratón importante, tras las conseguidas en la maratón de Nueva York en 2022 y en Boston en 2025.

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Chemnung terminó 44 segundos por detrás en segundo lugar, con Mary Ngugi-Cooper tercera con 2h20:07.

Lokedi afirmó que la paciencia había sido la clave de su victoria y reveló que el aliento de una joven admiradora la ayudó a dar el empujón final.

"Me sentí tan bien... No dejaba de repetirme: 'Ten paciencia, sé humilde, puedes hacerlo'", dijo Lokedi. "Y entonces vi a una niña que gritó: '¡Lo tienen, chicas!'. Fue tan tierno, y era justo lo que necesitaba".

FUENTE: AFP