Mucho talento, pocos focos

José Ramírez #11 de los Cleveland Guardians es reconocido por romper el récord de la franquicia de juegos jugados durante la sexta entrada contra los Kansas City Royals en el Progressive Field el 6 de abril de 2026 en Cleveland, Ohio.

Mientras los focos apuntan hacia otros, también lo hacen los contratos millonarios, las campañas mediáticas y los titulares. Sin embargo, José Ramírez sigue construyendo, casi en silencio, una carrera que obliga a mirar hacia Cleveland con más atención. El dominicano está a las puertas de un hito reservado para muy pocos: entrar al exclusivo club 300-300 de las Grandes Ligas.

Es una marca que parece sencilla al decirla, pero que en realidad resume dos virtudes difíciles de combinar: poder y velocidad. Con 300 jonrones y 300 bases robadas no basta con ser slugger ni con ser veloz; hay que sostener ambas herramientas durante años, con salud, consistencia y un talento fuera de lo común.

Hasta hoy, apenas ocho peloteros en la historia han logrado esa combinación: Barry Bonds, Bobby Bonds, Willie Mays, Alex Rodríguez, Steve Finley, Andre Dawson, Carlos Beltrán y Reggie Sanders. De ellos, solo tres están en Cooperstown: Mays, Dawson y, desde este 2026, Beltrán. No es una lista cualquiera; es una élite dentro de la élite.

Ramírez está a nada de sumarse. Su producción ofensiva ha sido una constante. En cuatro de las últimas cinco temporadas superó los 25 cuadrangulares, y este año volvió a arrancar mostrando ese poder que lo ha convertido en una de las piezas más confiables de su generación. Los nueve jonrones que le faltaban para llegar a 300 parecían más una cuestión de calendario que de posibilidad.

Su velocidad tampoco ha desaparecido. Al contrario, sigue siendo una amenaza real en las bases. En este arranque de temporada lidera las Grandes Ligas en robos, confirmando que su juego no depende únicamente del batazo largo. Esa combinación es precisamente lo que lo acerca a un club que muchos superestrellas mediáticas ni siquiera tienen a la vista.

Y ahí está quizás lo más llamativo: José Ramírez nunca ha sido tratado como una megaestrella. No genera el ruido de otros nombres, no protagoniza campañas gigantes ni domina conversaciones nacionales como debería. Pero produce, gana juegos y sostiene a su franquicia año tras año.

Tal vez no tenga el mercado de Nueva York ni el brillo de Los Ángeles, pero sí tiene algo más difícil de conseguir: respeto beisbolero. Cuando finalmente entre al club 300-300, no será una sorpresa. Será simplemente la confirmación de algo que quienes siguen de cerca este deporte ya saben desde hace tiempo: José Ramírez ha sido grande, incluso cuando no todos lo miren.