jueves 26  de  marzo 2026
DEPORTES

COI reintroduce test genéticos de feminidad para participar en Juegos Olímpicos 2028

La admisión en las competiciones olímpicas femeninas "está ahora reservada a personas de sexo biológico femenino", expresó el COI en un comunicado

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, reacciona durante su primera conferencia de prensa al mando, el 20 de marzo de 2025.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, reacciona durante su primera conferencia de prensa al mando, el 20 de marzo de 2025.

AFP / Fabrice COFFRINI
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LAUSANA.- El Comité Olímpico Internacional (COI) condicionó este jueves la participación en las pruebas femeninas de los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles a test cromosómicos, ya en vigor de 1968 a 1996 en el mundo olímpico.

La admisión en las competiciones olímpicas femeninas "está ahora reservada a personas de sexo biológico femenino", no portadoras del gen SRY, explicó el COI en un comunicado, tras una reunión de su comisión ejecutiva.

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La instancia da así la espalda a las reglas dictadas en 2021, que permitían a cada federación fijar su política, y el COI excluye a la vez a deportistas transgénero y a una gran parte de las deportistas intersexuales, portadoras de forma natural de variaciones genéticas y consideradas como niñas desde su nacimiento.

Esta nueva política, la primera gran medida de la presidenta zimbabuense Kirsty Coventry desde su elección hace un año a la cabeza del COI, se aplicará a partir de los Juegos 2028 y "no es retroactiva".

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La boxeadora Imane Khelif posa con su medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París, el 9 de agosto de 2024.

La boxeadora Imane Khelif posa con su medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París, el 9 de agosto de 2024.

De esta forma no peligra el oro olímpico obtenido en los Juegos de París por la boxeadora argelina Imane Khelif, que reconoció ella misma ser portadora del gen SRY, si bien nació como niña y ha defendido su feminidad al ser atacada por su género.

La responsabilidad de organizar los test recaerá sobre las federaciones internacionales y en las instituciones deportivas nacionales. Estas pruebas se harán mediante un test de saliva, un raspado bucal o una muestra de sangre y deberán ser realizadas "una única vez en la vida del deportista", indicó el COI.

¿Problemas legales?

Esta medida está ya en vigor desde el año pasado en tres disciplinas: atletismo, boxeo y esquí, si bien su aplicación se enfrenta a problemas prácticos y legales.

El COI ya había recurrido a test cromosómicos de feminidad entre 1968 y los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, antes de renunciar a ellos en 1999 bajo la presión de la comunidad científica, que cuestionaba su idoneidad, y de su propia comisión de deportistas.

FUENTE: AFP

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