Maratón de Miami será clasificatorio para la serie mundial de las carreras más famosas

Los corredores parten de la línea de salida del Maratón y Medio Maratón Life Time Miami, el 2 de febrero de 2025 en Miami.

La misma experiencia que en las principales carreras del mundo vivirán los participantes de la 24 edición del Maratón (26.2 millas) y Medio Maratón (13.1 millas) Live Time de Miami , a correrse el 25 de enero próximo.

El fundador y director de la carrera, Frankie Ruiz , adelantó, además, que en vista de la demanda de solicitudes esta vez se aumentó un 10 por ciento con la relación al año pasado y estarán en la largada un poco más de 20.000 atletas.

Otros deportes Fin de semana lleno de energía con el Life Time Maratón de Miami

“Nos da mucha satisfacción que nuestra carrera despierte el mismo entusiasmo y ofrezca muchas actividades como las mejores maratones del mundo, Boston, Berlín, Londres, Nueva York, Tokio y Beijing, entre otras”, dijo Ruiz. “Junto con los auspiciadores organizamos bastantes actividades en diversos lugares para mantener a los participantes en forma”.

Ruiz mencionó que los cupos para la carrera del 25 de enero fueron adquiridos totalmente apenas a las dos semanas de haber abierto las inscripciones. Hubo una lista de espera tan numerosa que sobrepasó los 10.000 corredores y obligó a la organización a abrir un 10 por ciento más de espacios con relación al año pasado para no decepcionar a tantos entusiastas.

“La construcción que se está haciendo en la entrada de Biscayne Boulevard al MaCarthur Causeway en dirección a Miami Beach ha angostado ese acceso y eso nos limita bastante”, agregó Ruiz. “Cuando terminen las obras y la entrada recobre su tamaño normal aumentaremos los cupos”.

El recorrido de la carrera será el mismo que la edición anterior. La partida será a la altura del Kaseya Center, el coliseo donde juega el Heat de Miami.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Brightline (@gobrightline)

Los corredores del Medio Maratón doblarán en la avenida South Miami y se dirigirán a la meta en el Bayfront Park.

Por su parte, los corredores del Maratón seguirán por Brickell hasta Coconut Grove. Desde ahí iniciarán el retorno, ingresarán al Rickenbacker Causeway y volverán con rumbo a la meta también en el Bayfront Park.

Como en años anteriores, esta carrera será clasificatoria para el Abbott World Marathon Majors, que es una serie de las seis maratones más prestigiosas del mundo: Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York.

La labor que realiza Ruiz para promover la salud y el estado físico no solo se enfoca en esta gran cita, sino que es un movimiento que se mantiene activo todo el año.

“Cada semana tenemos carreras en diferentes lugares del área de Miami”, afirmó el directivo. “Los martes corremos en Brickell, los jueves en Miami Beach y así en diferentes lugares durante todo el año”.

No solo se trata de una actividad física sino también social. Gracias a las carreras semanales se han formado clubes de corredores integrados por personas que comparten intereses comunes y que se reúnen cada semana con el propósito de mantener mente y cuerpo sanos.

El momento especial es el fin de semana de las carreras. El Maratón de Miami se ha convertido en una de las actividades emblemáticas de la ciudad como Art Basel y el Show del Bote, entre otros, y no solo atrae a miles de personas, sino que es una fuente de ingresos y trabajo.

El clima ideal

Los pronósticos del clima para el 25 de enero son magníficos para hacer deporte, será un día ideal para correr.

El día estará parcialmente soleado. La temperatura más alta será 72F y la más baja 55C. Las posibilidades de lluvia son el 5% y la humedad será del 55% con vientos desde el norte de 14 millas por hora.

Por otro lado, Ruiz señaló que como en ediciones anteriores la puesta en marcha de la logística para la carrera es un desafío y ya se han realizado todas las coordinaciones para implementar la seguridad, la asistencia médica, los puntos de abastecimiento e hidratación en el recorrido.

Además del personal contratado para las diversas labores, hay más de 1.000 voluntarios que prestan su apoyo a los corredores y a los aficionados.

En el Kids Run Miami, los escolares empezaron a entrenar y correr el maratón en octubre pasado y la última milla de la competencia la correrán el 25 de enero.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami Marathon (@themiamimarathon)

Por otro lado, la Expo será en el centro de convenciones Mana Wynwood (318 NW 23rd St, Miami) el viernes 23 y sábado 24. Se trata de una de las exposiciones más amplias del país en lo que se refiere a carreras y es una gran oportunidad para poner en contacto a los productores de diversos artículos relacionados con el deporte, desde salud, alimentación, vitaminas hasta implementos deportivos.

También ahí mismo los participantes podrán recoger su kit, que incluye su número de identificación, el chip para registrar el tiempo y la camiseta de regalo.

Habrá transporte gratuito desde Miami Beach (Meridian Avenue, entre las calles 18 y 19) a Mana Wynwood y regreso.

La gran cita del Maratón y Medio Maratón de Miami

Fecha Prueba

01 – 23 Expo

01 – 23 Expo

01 – 24 Tropical 5K

01 – 25 Kids Run Miami

01 – 25 Medio Maratón

01 – 25 Maratón de Miami