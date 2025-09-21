Harry Styles corre el Maratón de Berlín y mejora su marca personal

El cantautor inglés Harry Styles llega a la 65.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 5 de febrero de 2023.

MIAMI.- Harry Styles continúa superando los retos personales que se propone. Este 21 de septiembre, el intérprete corrió el Maratón de Berlín , el cual culminó con una nueva marca.

El tres veces ganador del Grammy completó la carrera de más de 40 kilómetros en 2:59:13. Styles corrió a un ritmo promedio de 6:50 por kilometro, mejorando su marca personal. Según la revista People , la primera mitad del maratón la hizo en 1:29:08, mientras que la segunda parte la culminó en 1:30:06.

El británico lució un atuendo un suéter azul, shorts negros y zapatillas deportivas de color rosa. Durante el maratón, recorrió algunos monumentos de la capital alemana, entre ellos el Parlamento alemán, la Columna de la Victoria, la Potsdamer Platz y la Puerta de Brandeburgo.

Entre los 80.000 corredores inscritos también estaba el medallista de oro paralímpico Richard Whitehead, quien compartió una foto con el intérprete de 31 años.

No es la primera vez que Harry participa en una competencia así. El cantante ya ha corrido uno de los siete Maratones Mundiales Abbott.