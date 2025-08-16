En tiempo récord se agotan los 18.500 cupos para el Maratón de Miami; en alza la euforia por las carreras

Alrededor de 18.500 atletas se inscribieron en el Maratón y Medio Maratón Life Time de Miami y agotaron los cupos disponibles. Hay lista de espera.

El fundador y director del Maratón y Medio Maratón Life Time de Miami , Frankie Ruiz , informó que se agotaron en tiempo récord los 18.500 cupos para la edición 24 de la tradicional prueba pedestre, programada para el próximo 25 de enero.

Las inscripciones se abrieron el 1 de agosto pasado y 10 días después no quedaba un solo cupo.

“Por quinto año consecutivo los aficionados respondieron de una manera espectacular”, afirmó Ruiz. “Estamos completamente llenos y eso, al mismo tiempo, nos da mucho orgullo y nos preocupa un poco porque hay que gente que se quedó afuera”.

Ruiz dijo que aún hay esperanzas para que los atletas que no llegaron a tiempo tengan una nueva oportunidad.

“Apenas se llenaron los espacios empecé a recibir mensajes de personas que se lamentaban de no haber podido anotarse”, agregó el directivo. “Muy pronto [quizás esta semana] se abrirá la lista de espera y cuando empiecen a llegar cancelaciones o diferidos para el 2027 abriremos cupos”.

En anteriores ediciones, los organizadores de las pruebas abrieron una lista de espera de más de 1.000 espacios y al momento de la largada había alrededor de 20.000 participantes.

Colombia y México son los países que aportan más inscritos, siguen Perú, Brasil y Guatemala.

El contacto entre Life Time y los clubes de maratonistas es permanente en Estados Unidos y especialmente en Latinoamérica, de donde llegan la mayoría de los participantes.

Atletas de los 50 estados de la unión y de 75 países de todo el mundo entrarán en acción en esta gran cita del deporte, la salud y la amistad.

Los últimos detalles

Pese a que estamos a cinco meses de la carrera, Ruiz informó que empieza a acelerar el paso para ultimar detalles.

“En líneas generales no habrá mayores cambios con respecto a la edición anterior, aunque siempre preparo alguna sorpresa”, explicó el directivo. “Hay que resolver todavía varias cosas; por ejemplo, algunos puntos en construcción en la ruta, sobre todo en el lado Este del MacArthur Causeway, donde se construye un puente peatonal y ya tenemos cita con las autoridades y los ingenieros para que no haya interrupciones o peligros para los corredores”.

En cuanto a la entrada al McArthur Causeway desde Biscayne Boulevar no habrá variantes hasta el 2027, cuando se terminen las obras.

Maratón de Miami (2) Una vez más, el Maratón y Medio Maratón Life Time de Miami probó tener un gran poder de convocatoria. Life Time Maratón de Miami

“Esa zona está muy cerca de la largada de la carrera, que es a la altura del Kaseya Center”, expresó Ruiz. “Ahí se angosta la ruta debido a la construcción y por eso tenemos un número limitado de participantes”.

Ruiz dejó abierta la posibilidad de incrementar los cupos del Maratón de Miami cuando se completen los trabajos en la I95.

“El objetivo es darles una experiencia satisfactoria a los atletas”, agregó el directivo. “En la edición pasada más de 10.000 personas se anotaron en la lista de espera. Pudimos haberlos aceptado y hubiésemos ganado un montón de plata, pero de eso no se trata. Pregonamos la salud física y mental de la gente, y ese es el objetivo”.

Gran euforia

El entusiasmo por las carreras en el sur de la Florida aumentó de manera considerable en los últimos años, afirmó el directivo.

“Organizamos carreras 50 semanas al año con los diferentes clubes de la ciudad”, comentó Ruiz. “Hay clubes en Brickell, Miami Beach, Coral Gables, etc. y vienen corredores de todas partes. El número de participantes en los clubes sigue fuerte y hemos aumentado entre un 20 y 25 por ciento los que corren con nosotros cada semana”.

Ruiz enfatizó que ese deseo de correr satisface varios aspectos en las personas, porque no solo sirve para mantenerse en una buena forma física y estar saludable, sino también para fomentar relaciones sociales. En la carreras se hacen amigos y se comparten intereses communes.

El programa del fin de semana de los fondistas se inicia el viernes 23 de enero próximo con la inauguración de la Expo en el Convention Center en Miami Beach. Ahí los atletas recogen sus credenciales, números y equipamiento. Y además se ponen en contacto con las últimas novedades de implementos deportivos, nutrición, terapias, preparación física y todo lo relacionado con el atletismo.

La Expo dura hasta el sábado. Ese día también se corre la 5K, donde todavía se pueden encontrar cupos.

El domingo arranca simultáneamente a las 6 a.m. el Maratón y Medio Maratón, que recorre los lugares más emblemáticos de Miami.