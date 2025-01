"La mejor luna de miel", dice Keys tras sorpresivo título en Australia

En octubre pasado, Keys decidió poner punto y final a la temporada para casarse con el que es también su entrenador.

"Siento que es la mejor luna de miel posible. Es perfecta", dijo eufórica la tenista en la conferencia de prensa posterior a la final.

"Tengo el mejor y más comprensivo marido del mundo... que de hecho no quería entrenarme", añadió. "Siempre ha creído en mí", insistió Keys, que se convirtió en la cuarta tenista más veterana en ganar un Grand Slam desde el inicio de la era Open en el tenis en 1968.

Keys amplió los elogios al resto de su equipo: "Siempre han creído en mí, incluso en los momentos en los que yo no creía. Me ayudaron a reconstruirme completamente cuando sufrí lesiones graves el año pasado".

"Y si no fuera por ellos tres, que me han estado animando toda la semana cuando tenía partidos a tres sets, no estaría aquí".

Tarde, pero seguro

Antigua niña prodigio del tenis estadounidense, finalista del US Open en 2017, Keys no logró después confirmar las expectativas que la situaban como una futura ganadora de Grand Slams y N.1. "Pasé por momentos difíciles, que me llevaron a tener que trabajar sobre la presión que yo misma me metía. Desde muy joven, tenía la sensación de que si no ganaba un Grand Slam, no respondería a lo que la gente esperaba de mí".

"Era una carga muy pesada a soportar", admitió Keys, quien aseguró que gracias al trabajo mental pudo "liberarse".

"Con o sin Grand Slam iba a estar orgullosa de mi carrera y acabé por estar cómoda ante la eventualidad de que nunca llegase (un gran título). Eso me ha permitido jugar un súper tenis y, en definitiva, a ganar un Grand Slam", concluyó.

FUENTE: AFP