martes 17  de  febrero 2026
TENIS

Alcaraz sufre para avanzar a la segunda ronda en Catar

El español Carlos Alcaraz, flamante campeón del Abierto de Australia, tuvo un estreno complejo en el torneo, en el que derrotó al francés Arthur Rinderknech

El español Carlos Alcaraz durante un partido del Miami Invitational en el LoanDepot Park, el 8 de diciembre de 2025 en Miami, Florida.&nbsp;

El español Carlos Alcaraz durante un partido del Miami Invitational en el LoanDepot Park, el 8 de diciembre de 2025 en Miami, Florida. 

Tomas Diniz Santos / Getty Images / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DOHA.- El número uno del mundo Carlos Alcaraz dio un paso hacia adelante en la campaña para embolsarse su primer título del Abierto de Catar al vencer este martes a Arthur Rinderknech, la mejor raqueta francesa, por 6-4 y 7-6 (7/5) en su estreno en la primera ronda en Doha.

El prodigio ibérico, de 22 años, consiguió en una hora y 47 minutos su octava victoria consecutiva, la primera desde que venció en Australia a principio de mes y se convirtió en el tenista más joven en obtener todas las coronas del Grand Slam.

Lee además
El español Carlos Alcaraz celebra con sus aficionados tras ganarle al australiano Alex De Miñaur en su partido de cuartos de final individual masculino en el décimo día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne, el 27 de enero de 2026. 
Tenis

Alcaraz consigue por primera vez la semifinal de Australia
El español Carlos Alcaraz (izq) abraza al italiano Jannik Sinner después de ganar la final individual masculina en el día 15 del torneo de tenis Abierto de Francia, en la cancha Philippe-Chatrier en el Complejo Roland Garros en París, el 8 de junio de 2025. 
Tenis

Solo una catástrofe evitaría otra final entre Sinner y Alcaraz

Aunque sufrió más de los esperando frente a Rinderknech, número 30 del ránking de la ATP, Alcaraz mantuvo limpio su récord contra el galo, a quien había derrotado previamente en sus cuatro choques, dos en pista dura, como la catarí, y dos en césped.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por ATP Tour (@atptour)

El diestro español enfrentará en octavos de final al también francés Valentin Royer (60°), de 24 años, y quien el lunes se impuso a su compatriota Pierre-Hugues Herbert (190°) por 6-0 y 6-3.

A esa instancia se clasificó con solvencia el lunes su gran contrincante, el italiano Jannik Sinner, número dos mundial, tras apabullar al checo Tomas Machac (31º) por 6-1 y 6-4.

Gauff sigue adelante en Dubái

Coco Gauff (4ª del mundo) se recompuso de su sorprendente eliminación en Doha la semana pasada con una cómoda victoria sobre Anna Kalinskaya (23ª) en el torneo WTA 1000 de Dubái este martes.

La estadounidense, que perdió ante la italiana Elisabetta Cocciaretto en su debut en Catar, no cometió el mismo error frente a Kalinskaya y avanzó en partido de segunda ronda por 6-4 y 6-4.

Gauff se enfrentará a la belga Elise Mertens (22ª) en octavos de este torneo WTA 1000, la segunda categoría en el circuito femenino tras los Grand Slams.

La estadounidense sufrió por momentos en Dubái, con 12 dobles faltas al servicio, pero quebró seis veces el saque de la rusa Kalinskaya para imponerse.

"No fue el más bonito, pero fue suficiente para hoy", dijo Gauff, tercera cabeza de serie. "Hubo bastante viento. Solo intentaba ajustarme; las dos estábamos teniendo problemas de consistencia en la pista", añadió.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Alcaraz sobrevive a los calambres y a Zverev en épica semifinal en Australia

Alcaraz admite que presencia de Nadal le inspiró para ganar en Melbourne

La España de Alcaraz espera rival en la ronda clasificatoria de la Copa Davis

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez acelera desarticulación de andamiaje chavista: elimina misiones y entes creados por Maduro

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.
TELEVISIÓN

Giselle Blondet dice adiós a Telemundo

Te puede interesar

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
CRIMEN IMPUNE

Congresistas del sur de Florida presentan solicitud formal para procesar a Raúl Castro por derribo de avionetas

Por Daniel Castropé
José Francisco Montes-Guedez, de 40 años.
CASO ESCOLAR

Arrestado profesor de música en North Miami Beach tras denuncias de conducta inapropiada con alumnas

A través del kiosco MeetQ de Hialeah, los solicitantes pueden interactuar en tiempo real con personal técnico del condado. 
ATENCIÓN DUEÑO DE NEGOCIO

¿Cómo obtener permisos comerciales en Hialeah rápido? Guía del nuevo sistema MeetQ

Vista de la planta procesadora de níquel Pedro Sotto Alba, en la zona minera de Moa, en la provincia de Holguín (EFE)
CRISIS SEVERA

Minera canadiense Sherritt se va de Cuba, tras décadas de operaciones

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
TENSIONES

Kremlin amenaza con desplegar armada si continúa incautación de buques fantasmas de su flota