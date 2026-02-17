Alcaraz sufre para avanzar a la segunda ronda en Catar

El español Carlos Alcaraz durante un partido del Miami Invitational en el LoanDepot Park, el 8 de diciembre de 2025 en Miami, Florida.

DOHA.- El número uno del mundo Carlos Alcaraz dio un paso hacia adelante en la campaña para embolsarse su primer título del Abierto de Catar al vencer este martes a Arthur Rinderknech , la mejor raqueta francesa, por 6-4 y 7-6 (7/5) en su estreno en la primera ronda en Doha.

El prodigio ibérico, de 22 años, consiguió en una hora y 47 minutos su octava victoria consecutiva, la primera desde que venció en Australia a principio de mes y se convirtió en el tenista más joven en obtener todas las coronas del Grand Slam.

Aunque sufrió más de los esperando frente a Rinderknech, número 30 del ránking de la ATP, Alcaraz mantuvo limpio su récord contra el galo, a quien había derrotado previamente en sus cuatro choques, dos en pista dura, como la catarí, y dos en césped.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ATP Tour (@atptour)

El diestro español enfrentará en octavos de final al también francés Valentin Royer (60°), de 24 años, y quien el lunes se impuso a su compatriota Pierre-Hugues Herbert (190°) por 6-0 y 6-3.

A esa instancia se clasificó con solvencia el lunes su gran contrincante, el italiano Jannik Sinner, número dos mundial, tras apabullar al checo Tomas Machac (31º) por 6-1 y 6-4.

Gauff sigue adelante en Dubái

Coco Gauff (4ª del mundo) se recompuso de su sorprendente eliminación en Doha la semana pasada con una cómoda victoria sobre Anna Kalinskaya (23ª) en el torneo WTA 1000 de Dubái este martes.

La estadounidense, que perdió ante la italiana Elisabetta Cocciaretto en su debut en Catar, no cometió el mismo error frente a Kalinskaya y avanzó en partido de segunda ronda por 6-4 y 6-4.

Gauff se enfrentará a la belga Elise Mertens (22ª) en octavos de este torneo WTA 1000, la segunda categoría en el circuito femenino tras los Grand Slams.

La estadounidense sufrió por momentos en Dubái, con 12 dobles faltas al servicio, pero quebró seis veces el saque de la rusa Kalinskaya para imponerse.

"No fue el más bonito, pero fue suficiente para hoy", dijo Gauff, tercera cabeza de serie. "Hubo bastante viento. Solo intentaba ajustarme; las dos estábamos teniendo problemas de consistencia en la pista", añadió.

FUENTE: AFP