lunes 16  de  febrero 2026
Sinner se estrena con victoria en el Abierto de Catar

En su primer partido desde el Abierto de Australia, el italiano Jannik Sinner superó al checo Tomas Machac por 6-1 y 6-4 para avanzar a la segunda ronda

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria contra el belga Zizou Bergs tras su partido de individuales en la tercera jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, el 29 de octubre de 2025.&nbsp;

El italiano Jannik Sinner celebra su victoria contra el belga Zizou Bergs tras su partido de individuales en la tercera jornada del torneo de tenis ATP Masters 1000 de París, el 29 de octubre de 2025. 

Dimitar DILKOFF / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DOHA.- El número dos mundial Jannik Sinner se impuso con autoridad al checo Tomas Machac (31º ATP) este lunes en la primera ronda del Abierto de Catar, en su primer partido desde su fallida defensa del título del Abierto de Australia.

El italiano superó al checo por 6-1 y 6-4 para citarse en segunda ronda con el australiano Alexei Popyrin (53º).

El italiano Jannik Sinner durante una práctica antes del Abierto de Australia, el 7 de enero de 2025.
Sinner y Djokovic cumplen y se unen a Alcaraz en la tercera ronda del Abierto de Australia
El italiano Jannik Sinner celebra vencer al italiano Luciano Darderi en su partido individual masculino en el noveno día del torneo de tenis Abierto de Australia en Melbourne el 26 de enero de 2026. 
Sinner avanza en Australia y se cocina un posible duelo ante Djokovic

Su gran rival, el número 1 Carlos Alcaraz, ganador del Abierto de Australia tras batir a Novak Djokovic en la final, es el primer cabeza en Doha. Debuta ante el francés Arthur Rinderknech (30º).

Para Sinner fue un regreso convincente a la competición tras su derrota en semifinales ante Djokovic en Melbourne Park el mes pasado, donde era el doble defensor del título del primer Grand Slam del curso.

El italiano cedió solo seis puntos en sus nueve juegos de saque y se llevó el primer set en menos de media hora, pero Machac mejoró en el segundo.

Un quiebre en el quinto juego fue suficiente para el cuatro veces campeón de Grand Slam, aunque necesitó cinco puntos de partido para cerrarlo.

Nico Williams será baja por varias semanas

El extremo español del Athletic Bilbao, Nico Williams, iniciará un tratamiento para recuperarse de la pubalgia que lo lastra desde el comienzo de la temporada, por lo que estará de baja varias semanas, anunció este lunes su club.

"El futbolista ha comenzado un tratamiento con un especialista externo para tratar su pubalgia, con un trabajo específico por el que, a la espera de su evolución, causará baja en próximas convocatorias", señaló la entidad vasca en un comunicado.

Según la prensa española, el campeón de Europa 2024 con la Roja, que lleva meses jugando mermado, estará de baja al menos tres semanas.

Su hermano Iñaki, preguntado en zona mixta, afirmó el domingo tras la victoria contra el Oviedo (2-1) que su hermano menor, de 23 años, tenía "mucho dolor".

"Empezaba a ver la luz y ahora parece que son dos o tres pasos atrás", afirmó.

Ernesto Valverde también pidió a su delantero que se detuviera para ocuparse seriamente de su lesión antes de que empeorara.

El equipo vasco, eliminado ya en la fase de grupos de la Liga de Campeones y lejos de sus aspiraciones en LaLiga, en la novena posición, tendrá que afrontar sus próximos compromisos sin su mejor jugador, entre ellos la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, a comienzos de marzo, tras haber perdido 1-0 en la ida.

El director de fútbol del Athletic Bilbao, Mikel González, aseguró hace unos días que Williams estaba dispuesto a anteponer "su club" a cualquier cosa, aunque ello le impida finalmente participar en el Mundial 2026 con España.

FUENTE: AFP

