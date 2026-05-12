Hans Flick confirma su renovación con el Barcelona hasta 2028

Los jugadores del Barcelona celebran con el entrenador alemán Hans-Dieter Flick la victoria en el partido de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou de Barcelona el 10 de mayo de 2026.

El entrenador del FC Barcelona, Hans Flick, confirmó este martes que ha alcanzado un acuerdo para renovar su contrato con el club azulgrana hasta 2028, aunque la entidad catalana todavía no lo ha hecho oficial.

El técnico alemán, de 61 años, mostró su satisfacción por continuar al frente del proyecto culé después de conquistar LaLiga.

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“Estoy muy contento y lo logrado me da confianza para seguir uno o dos años más”, declaró Flick.

El entrenador aseguró que existe un acuerdo verbal cerrado entre ambas partes y dejó abierta incluso la posibilidad de ampliar su estancia en el futuro.

“De momento, tengo hasta 2028 y, si todo va bien, ya lo ampliaremos. Estoy en el lugar adecuado para alcanzar el mejor nivel y lograr nuevos títulos”, afirmó.

Flick mantiene la ambición europea

Tras asegurar el campeonato liguero, Flick dejó claro que el gran objetivo del Barcelona sigue siendo volver a conquistar Europa.

“Todo el mundo tiene el sueño de la Champions. Lo hemos intentado y lo seguiremos intentando”, explicó.

El técnico también agradeció públicamente la confianza del club y valoró el ambiente que ha encontrado desde su llegada.

El Barcelona quiere terminar LaLiga con 100 puntos

Aunque el título ya está asegurado, Flick quiere cerrar la temporada con una marca histórica.

“El objetivo es lograr los 100 puntos y para eso hay que ganar los tres partidos que quedan”, señaló.

Por ello, el alemán descartó realizar experimentos en el once titular pese a las peticiones de algunos aficionados que desean ver un equipo formado mayoritariamente por jugadores de La Masía.

Uno de los nombres mencionados fue el joven portero Kochen, aunque Flick dejó claro que no entrará en los planes inmediatos.

“Joan es el número uno y Szczesny es el segundo. Si cambiamos algo, será por Tek”, aseguró.

Flick evita pronunciarse sobre Lewandowski y Rashford

El entrenador azulgrana también fue consultado sobre el futuro de Robert Lewandowski y Marcus Rashford, aunque prefirió no profundizar demasiado.

Sobre el delantero polaco, Flick elogió su rendimiento y liderazgo.

“He ganado títulos con él y estoy orgulloso de ser su entrenador”, comentó.

Respecto a Rashford, se limitó a destacar sus números y aseguró que todas las decisiones se analizarán una vez finalice la temporada.