lunes 2  de  noviembre 2026
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LaLiga sigue "hablando con las autoridades chinas" por la polémica con Mbappé

La polémica arrancó a comienzos de semana con la difusión de un video en el que Kylian Mbappé, del Real Madrid, habla de un meme del que es protagonista

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, coloca la cabeza dentro de su camiseta durante un partido de la liga española ante el RC Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 7 de diciembre de 2025.

Thomas COEX / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BARCELONA.- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este lunes que sigue "hablando con las autoridades chinas" tras la polémica por las palabras de Kylian Mbappé sobre el exdirigente de ese país, Mao Zedong.

Esas palabras llevaron a la televisión pública china a no emitir partidos de LaLiga durante el fin de semana, mientras el servicio en streaming Migu omitió el Racing de Santander-Real Madrid.

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La polémica arrancó a comienzos de semana con la difusión de un video en el que el delantero francés del Real Madrid habla de un meme del que es protagonista y que lo asocia, según él, con un "dictador chino", en referencia a montajes en los que se coloca su rostro sobre imágenes emblemáticas de Zedong.

Este último es una figura central de la historia china, descrito oficialmente como un héroe pese a capítulos muy oscuros y a los millones de muertos que los historiadores vinculan con su ejercicio del poder.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido ante el Racing de Santander, el 1 de noviembre de 2026.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido ante el Racing de Santander, el 1 de noviembre de 2026.

Tanto Mbappé, como LaLiga y el Real Madrid ya expresaron sus disculpas por las palabras del delantero francés, que llevaron a tres marcas chinas a cortar sus contratos con el jugador.

"Por ahora, hay que esperar y ver la situación", dijo Tebas a la prensa en un foro en Barcelona.

"Yo estoy hablando con las autoridades chinas, tanto en Madrid como en Pekín y vamos a esperar", explicó el presidente de LaLiga, quien reconoció que el boicot chino supone un problema para sus patrocinios.

Tebas insistió en recordar que "hay muy buenas relaciones" con China y en destacar la buena sintonía que existe con la televisión pública del gigante asiático.

"Tenemos una estrategia desde hace unos años con autoridades políticas y deportivas de China", añadió Tebas.

Palmeiras y Gremio toman ventaja

Palmeiras y Gremio tomaron ventaja este domingo en las semifinales de la Copa de Brasil al imponerse como locales al Vasco da Gama (1-0) y al Atlético Mineiro (2-0), respectivamente, en los partidos de ida.

En el primer partido de las semifinales, disputado en el Nubank Parque de Sao Paulo, un gol del brasileño naturalizado paraguayo Maurício en el minuto 24 le dio la victoria al Palmeiras contra el Vasco.

El Palmeiras fue muy superior durante el primer tiempo, aunque el Vasco mejoró en la segunda parte.

En la otra semifinal, Gremio dio un paso importante hacia la final al derrotar 2-0 al Atlético Mineiro en Porto Alegre.

Carlos Vinícius, con un bonito gol aprovechando una asistencia del portero Weverton, adelantó a los gaúchos en el minuto 11.

En el inicio de la segunda mitad, el peruano Erick Noriega culminó una buena jugada colectiva para sentenciar el encuentro.

FUENTE: AFP

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