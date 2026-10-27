martes 27  de  octubre 2026
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Mbappé asegura estar arrepentido por ofender "sentimientos nacionales" en China

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, lamentó sus "declaraciones torpes" que desataron una ola de críticas en el gigante asiático

El delantero francés Kylian Mbappé (derecha) abandona el estadio Kocaeli tras el partido de ida de la Liga de Naciones de la UEFA (Liga A, Grupo 1) entre Turquía y Francia en Izmit, el 25 de septiembre de 2026.

El delantero francés Kylian Mbappé (derecha) abandona el estadio Kocaeli tras el partido de ida de la Liga de Naciones de la UEFA (Liga A, Grupo 1) entre Turquía y Francia en Izmit, el 25 de septiembre de 2026.

FRANCK FIFE / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PEKÍN.- Kylian Mbappé dijo este martes estar "sinceramente arrepentido" por sus "declaraciones torpes" sobre el histórico líder chino Mao Zedong, tras una oleada de críticas y la cancelación de contratos publicitarios en China.

Los gigantes de las bebidas Dongpeng y los productos lácteos Mengniu, así como el fabricante de quesos Milkground, anunciaron este martes en términos prácticamente idénticos la ruptura con efecto inmediato de su colaboración con Mbappé.

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Afirmaron tener una "tolerancia cero" ante actos y declaraciones "que hieran los sentimientos nacionales".

Otra consecuencia inmediata fue el anuncio del grupo audiovisual estatal chino CMG, que controla la televisión pública CCTV y que confirmó el martes haber suspendido la retransmisión de partidos de LaLiga española, además de "todos los partidos y anuncios publicitarios que impliquen al jugador", después de unas declaraciones "muy graves".

El motivo: la difusión en las redes sociales de una grabación en la que el delantero del Real Madrid habla sobre los memes de los que es objeto.

En él, dice que el más gracioso que ha visto es un montaje fotográfico de su rostro superpuesto al de un hombre que él cree que es "un dictador chino".

Su comentario parece hacer referencia a un meme que muestra el rostro del jugador superpuesto a una imagen del antiguo líder chino Zedong.

"Presento mis disculpas a todos y todas a quienes hayan ofendido mis palabras. No era en absoluto mi intención. Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, estoy sinceramente arrepentido", declaró el martes el jugador en un comunicado en francés, inglés y mandarín transmitido a la AFP.

"Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía. Mis declaraciones fueron torpes y entiendo hoy que han herido a numerosas personas en China y en el seno de la comunidad china a través de todo el mundo", continuó.

Pero el portavoz de la cancillería del país asiático, Guo Jiakun, consideró natural en una rueda de prensa este martes el repudio de todos los chinos a las declaraciones.

"Cualquier comentario o acto que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrenta, naturalmente, a un rechazo común por parte de toda la sociedad china", dijo.

LaLiga lamentó "profundamente" las declaraciones del delantero francés y ofreció "disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos", afirmó el presidente de la entidad, Javier Tebas, en un comunicado del campeonato español de fútbol.

"Línea roja"

El capitán de la selección francesa es blanco constante de montajes en los que lo comparan con figuras históricas.

Sin embargo, el meme que generó la polémica entre los chinos se refiere a un personaje central de la historia del gigante asiático, siempre descrito y venerado oficialmente como un héroe.

El "Gran Timonel", fallecido en 1976, fue el líder de la revolución comunista y proclamó la República Popular en 1949.

El video provocó en las redes sociales reacciones que reflejan la delicadeza del tema y que están a la altura de la fama del deportista.

"Las bebidas Dongpeng ponen fin a la colaboración con Mbappé" se convirtió en el tema más comentado en la red social Weibo, con 430 millones de visitas.

"Algunos dirán: ¿cómo ocurre esto en otros países? Pero, en China, se trata de comentarios inapropiados y extremadamente graves que han cruzado la línea roja", comentó un usuario.

"Nunca más compraré productos de Dongpeng o Mengniu si no se emprenden acciones legales" contra el jugador para reclamar una indemnización, añadió otro.

Dongqiudi, un sitio web especializado en fútbol, criticó el lunes por la noche estas palabras tan "ofensivas para China y el pueblo chino", que prefirió no traducir.

Mbappé es sumamente popular en China, donde el fútbol despierta un gran entusiasmo a pesar de los escasos resultados de la selección nacional, que no se ha clasificado para la Copa del Mundo desde su única participación en 2002.

Allí se siguen de cerca las hazañas y la vida de las grandes figuras del fútbol.

Vetado en RedNote

Mbappé tiene un millón de seguidores en Weibo y 1,1 millones en Xiaohongshu, otra red social también conocida como RedNote o el Instagram chino.

Durante la última Copa del Mundo, las marcas que ahora le dieron la espalda difundieron ampliamente anuncios que utilizaban su imagen y que fueron generados por inteligencia artificial.

A Mbappé ahora se le ha prohibido publicar en Xiaohongshu "por violar las reglas de la comunidad", indicó el martes la cuenta asociada a su nombre en la red social.

El nombre o los rasgos de Mbappé se han asociado comúnmente con figuras autoritarias en las redes sociales debido a la influencia que se le atribuye en el vestuario.

La oleada de críticas en China llega al día siguiente de su decepción en el Balón de Oro 2026, otorgado al delantero inglés Harry Kane.

Antes de Mbappé, otros grandes deportistas han sufrido fuertes reacciones negativas por comentarios sobre el presidente Xi Jinping, Taiwán o Hong Kong.

FUENTE: AFP

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