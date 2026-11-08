domingo 8  de  noviembre 2026
Fórmula 1

Hamilton asegura que resolvió sus diferencias con Leclerc en Ferrari

Lewis Hamilton y Charles Leclerc resolvieron sus diferencias tras el incidente en México y confirmaron su compromiso con Ferrari antes del GP de Brasil de F1.

EI piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra en el podio luego de ganar el Gran Premio de Cataluña en la Fórmula 1, el 14 de junio de 2026.

EI piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra en el podio luego de ganar el Gran Premio de Cataluña en la Fórmula 1, el 14 de junio de 2026.

MANAURE QUINTERO / AFP
Diario las Américas | Pedro Felipe Hernández
Por Pedro Felipe Hernández

Lewis Hamilton aseguró que la tensión con su compañero de equipo Charles Leclerc quedó atrás, después del incidente que protagonizaron en la primera vuelta del Gran Premio de México de Fórmula 1.

Ambos pilotos se salieron de pista el pasado fin de semana y desperdiciaron la oportunidad de conseguir un doblete para Ferrari. Leclerc regresó al trazado por delante del británico, quien posteriormente perdió una posición ante Max Verstappen, ganador de la carrera, y cuestionó la maniobra de su compañero.

Lee además
EI piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra en el podio luego de ganar el Gran Premio de Cataluña en la Fórmula 1, el 14 de junio de 2026.
MOTORES

Jefe de Ferrari tilda de "falta de respeto" el incidente entre Leclerc y Hamilton
El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton (izq.), y su compañero monegasco, Charles Leclerc (der.), posan para una foto de grupo antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 4 de diciembre de 2025. 
Fórmula 1

Vasseur exige respeto a Hamilton y Leclerc para proteger los intereses de Ferrari

Sin embargo, los dos pilotos conversaron el jueves y acordaron dejar atrás sus diferencias para trabajar por los intereses de la escudería italiana en el Gran Premio de Brasil.

«Fred (Vasseur, director de Ferrari) no aclaró las cosas. Fuimos Charles y yo. Nos sentamos a hablar, resolvimos el asunto y seguimos adelante. Seguimos teniendo un enorme respeto mutuo», explicó Hamilton después de finalizar undécimo en la clasificación de Interlagos, marcada por la lluvia.

El siete veces campeón del mundo partirá desde el fondo de la parrilla debido a una penalización por utilizar dos motores nuevos.

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton (izq.), y su compañero monegasco, Charles Leclerc (der.), posan para una foto de grupo antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 4 de diciembre de 2025.

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton (izq.), y su compañero monegasco, Charles Leclerc (der.), posan para una foto de grupo antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 4 de diciembre de 2025.

Leclerc también confirma la reconciliación

El piloto monegasco, que regresó a su país después del Gran Premio de México para asistir al nacimiento de su hija, también confirmó que las diferencias con Hamilton quedaron resueltas.

«Cuando hablamos, las cosas mejoran enseguida. Por supuesto que existe cierta tensión. Queremos terminar por delante el uno del otro y a veces no hacemos las cosas bien, pero es normal que tengamos puntos de vista diferentes. Hablarlo ayuda muchísimo», señaló.

El episodio reavivó el debate sobre la necesidad de establecer reglas internas para gestionar la rivalidad entre los dos pilotos de Ferrari, una posibilidad a la que se ha resistido el director del equipo, Frédéric Vasseur.

La situación también llega en un momento decisivo para el campeonato de constructores. Ferrari es el único equipo que todavía puede disputarle el título a Mercedes, que tendrá la oportunidad de asegurar la corona en Brasil si consigue sumar tres puntos más que la escudería italiana.

Temas
Te puede interesar

Barcelona remonta al Atlético de Madrid y asegura el liderato de LaLiga

Mucho dinero y pocos resultados: 5 contratos que encendieron las alarmas en MLB

La tercera tampoco fue la vencida para los Rays

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Soldados de la Marina de Estados Unidos  a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EEUU.
Amplía bloqueo

Ejército de EEUU anuncia la operación "Puerta de hierro" para impedir a Irán transportar armas por tierra

Porras a las puertas de la reelección tras recuento en Doral con solo 12 votos de ventaja
ELECCIONES 2026

Porras a las puertas de la reelección tras recuento en Doral con solo 12 votos de ventaja

El presidente de Israel, Isaac Herzog (derecha), y el líder del bloque de oposición israelí, Gadi Eisenkot, posan con el mandato firmado para formar un nuevo gobierno durante una conferencia de prensa en la oficina del presidente en Jerusalén el 8 de noviembre de 2026.
POLÍTICA

Presidente de Israel encarga a Gadi Eisenkot formar Gobierno pese a victoria electoral de Netanyahu

Imagen referencial. 
CUBA

Un aviso a la dictadura: los cubanos quieren cambio

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
¿Persecución?

EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

Te puede interesar

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, habla con los medios durante una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, en Washington, DC.
¿Persecución?

EEUU advierte a los demócratas: podrían ser investigados por sus amenazas de juicios políticos

Por Julián Varela
 Esta imagen, facilitada por la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (ULCO) de la Policía de Ecuador el 23 de octubre de 2026, muestra a la excandidata presidencial Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, bajo custodia policial durante su detención
ECUADOR

¿Qué pasa con la excandidata correísta Luisa González, investigada por lavado de activos?

Porras a las puertas de la reelección tras recuento en Doral con solo 12 votos de ventaja
ELECCIONES 2026

Porras a las puertas de la reelección tras recuento en Doral con solo 12 votos de ventaja

Donald Trump, presidente de EEUU 
POLÍTICA

Trump advierte de que la victoria demócrata en las legislativas supone un "retroceso gigantesco" para el país

Imagen referencial. 
CUBA

Un aviso a la dictadura: los cubanos quieren cambio