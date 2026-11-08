Hamilton asegura que resolvió sus diferencias con Leclerc en Ferrari

EI piloto británico Lewis Hamilton, de Ferrari, celebra en el podio luego de ganar el Gran Premio de Cataluña en la Fórmula 1, el 14 de junio de 2026.

Lewis Hamilton aseguró que la tensión con su compañero de equipo Charles Leclerc quedó atrás, después del incidente que protagonizaron en la primera vuelta del Gran Premio de México de Fórmula 1.

Ambos pilotos se salieron de pista el pasado fin de semana y desperdiciaron la oportunidad de conseguir un doblete para Ferrari. Leclerc regresó al trazado por delante del británico, quien posteriormente perdió una posición ante Max Verstappen, ganador de la carrera, y cuestionó la maniobra de su compañero.

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Sin embargo, los dos pilotos conversaron el jueves y acordaron dejar atrás sus diferencias para trabajar por los intereses de la escudería italiana en el Gran Premio de Brasil.

«Fred (Vasseur, director de Ferrari) no aclaró las cosas. Fuimos Charles y yo. Nos sentamos a hablar, resolvimos el asunto y seguimos adelante. Seguimos teniendo un enorme respeto mutuo», explicó Hamilton después de finalizar undécimo en la clasificación de Interlagos, marcada por la lluvia.

El siete veces campeón del mundo partirá desde el fondo de la parrilla debido a una penalización por utilizar dos motores nuevos.

El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton (izq.), y su compañero monegasco, Charles Leclerc (der.), posan para una foto de grupo antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 4 de diciembre de 2025. Andrej ISAKOVIC / AFP

Leclerc también confirma la reconciliación

El piloto monegasco, que regresó a su país después del Gran Premio de México para asistir al nacimiento de su hija, también confirmó que las diferencias con Hamilton quedaron resueltas.

«Cuando hablamos, las cosas mejoran enseguida. Por supuesto que existe cierta tensión. Queremos terminar por delante el uno del otro y a veces no hacemos las cosas bien, pero es normal que tengamos puntos de vista diferentes. Hablarlo ayuda muchísimo», señaló.

El episodio reavivó el debate sobre la necesidad de establecer reglas internas para gestionar la rivalidad entre los dos pilotos de Ferrari, una posibilidad a la que se ha resistido el director del equipo, Frédéric Vasseur.

La situación también llega en un momento decisivo para el campeonato de constructores. Ferrari es el único equipo que todavía puede disputarle el título a Mercedes, que tendrá la oportunidad de asegurar la corona en Brasil si consigue sumar tres puntos más que la escudería italiana.