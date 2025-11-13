jueves 13  de  noviembre 2025
Lanzan huevos a Luis Rubiales, el hombre del "beso forzado", durante la presentación de su libro

El martes, Rubiales había defendido su inocencia por el beso a Jenni Hermoso durante la ceremonia de medallas al término de la final del Mundial femenino

El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, abandona la corte en San Fernando de Henares, el 3 de febrero de 2025.

El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, abandona la corte en San Fernando de Henares, el 3 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El antiguo presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, condenado por agresión sexual por su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso, fue objeto este jueves del lanzamiento de huevos por un hombre durante la presentación de su libro.

En varios videos subidos en redes sociales se observa al antiguo dirigente del fútbol español, sentado en un taburete con camiseta blanca y americana oscura durante la presentación de su libro "Matar a Rubiales", cuando desde el pasillo de la sala, entre las butacas, un hombre le lanza al menos tres huevos, impactando uno de ellos en la espalda de Rubiales.

El expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, abandona la corte en San Fernando de Henares, el 3 de febrero de 2025.
Condenan a Rubiales a pagar multa por el beso forzado a Jenni Hermoso
La jugadora española Jenni Hermoso llega a una corte en San Fernando de Henares, el 3 de febrero de 2025.
Jenni Hermoso planea apelar la sentencia contra Rubiales por el beso no consentido

El antiguo presidente de la RFEF se lanzó en persecución del espontáneo antes de que éste fuera reducido por asistentes al acto celebrado en Madrid.

Los videos no muestran lo que ocurre inmediatamente después con el agresor una vez fue desalojado de la sala, pero la presentación prosigue con naturalidad.

El martes por la noche, Rubiales había defendido su inocencia por el beso a Jenni Hermoso durante la ceremonia de medallas al término de la final del Mundial femenino en Sídney el 20 de agosto de 2023.

Rubiales reiteró en el programa de televisión El Chiringuito que ese beso fue "consentido", y se dijo víctima de una campaña de la "extrema izquierda".

A raíz de una reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede ser considerado como agresión sexual, categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.

Rubiales se halla inmerso también en otro caso de presunta corrupción en torno al contrato de deslocalización de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

MLS se verá en Apple TV sin suscripción adicional

Los partidos del Inter Miami de Lionel Messi y el resto de la liga norteamericana (MLS) se podrán seguir a partir de 2026 en Apple TV sin necesidad de un pago adicional, anunciaron este jueves ambos socios.

Apple TV adquirió los derechos de transmisión exclusivos a nivel mundial de la MLS en 2022, en un acuerdo por una década valorado en unos 2.500 millones de dólares.

La plataforma de streaming comenzó a retransmitir el torneo en 2023, el año en que la MLS atrajo la atención global con el aterrizaje de Messi en Miami.

En estas tres primeras campañas de la alianza, sin embargo, los abonados de Apple TV que quisieran seguir la competición debían suscribirse a un servicio adicional (MLS Season Pass).

FUENTE: AFP

