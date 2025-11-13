jueves 13  de  noviembre 2025
CULTURA

El Teatro Teresa Carreño: símbolo del arte y la arquitectura venezolana

El teatro fue inaugurado el 19 de abril de 1983, en homenaje a la pianista venezolana Teresa Carreño, reconocida por su virtuosismo en el siglo XIX

En la capital venezolana se encuentra el Teatro Teresa Carreño, referente mundial del movimiento brutalista, y uno de los complejos culturales más importantes de Latinoamérica.

Cortesía @teatroteresacarreno
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Ubicado en el corazón de Caracas, el Teatro Teresa Carreño se alza como una de las obras culturales más emblemáticas de América Latina. Su construcción, iniciada en 1973 y concluida una década después, respondió al propósito de dotar a Venezuela de un espacio de primer nivel para las artes escénicas. Diseñado por los arquitectos Tomás Lugo, Jesús Sandoval, César Viloria y Dietrich Kunckel, el recinto combina fuerza estructural y elegancia moderna, con una fachada de concreto visto que resalta por su monumentalidad y su armonía con los espacios abiertos del entorno.

El teatro fue inaugurado el 19 de abril de 1983, en homenaje a la pianista venezolana Teresa Carreño, reconocida internacionalmente por su virtuosismo en el siglo XIX. La apertura se celebró con la ópera Aída de Giuseppe Verdi, en una gala que marcó el nacimiento de un ícono cultural.

El complejo alberga dos salas principales: la Sala Ríos Reyna, con capacidad para más de 2,400 espectadores y considerada una de las mejores en acústica de la región, y la Sala José Félix Ribas, un espacio más íntimo dedicado a conciertos, ensayos y danza contemporánea.

Grandes artistas

A lo largo de su historia, el Teresa Carreño ha recibido a destacadas figuras del arte mundial. En su escenario se han presentado el bailarín Mikhail Baryshnikov, las compañías Ballet Bolshói de Moscú, American Ballet Theatre, Ballet Nacional de Cuba, y el Ballet Folclórico Nacional de México. También han brillado solistas de la talla de Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Montserrat Caballé, José Carreras y Andrea Bocelli, junto a directores como Gustavo Dudamel y Eduardo Marturet.

En el ámbito nacional, el teatro ha sido sede de presentaciones de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, el Ballet Teresa Carreño, el Coro de Ópera de Caracas, además de agrupaciones como Los Sinvergüenzas, Guaco y San Luis, reflejando su versatilidad como casa del arte venezolano.

sanluis show-14 (1).jpg
San Luis durante su presentación en mayo 2022 en Teatro Teresa Carreño de Caracas, en el marco de su gira De vuelta a casa.

Más que un recinto escénico, el Teresa Carreño representa un símbolo de la identidad cultural venezolana. Sus espacios han sido testigos de grandes producciones de ópera, conciertos sinfónicos, presentaciones de danza y teatro, así como de eventos internacionales que lo consolidan como uno de los centros culturales más importantes del continente.

Con más de cuatro décadas de historia, el Teresa Carreño continúa siendo una referencia del talento y la resiliencia artística del pueblo venezolano, un punto de encuentro entre tradición y modernidad donde el arte sigue vivo a pesar de las adversidades.

FUENTE: Con información de Redes Sociales

