jueves 13  de  noviembre 2025
VOTACIONES 2025

Miami-Dade enviará 41.000 boletas para elecciones municipales de diciembre

La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, anunció que prepara la logística de cara a las votaciones en Hialeah, Miami y Miami Beach

Una muestra de la boleta para las elecciones generales de 2024 en Miami-Dade .

Una muestra de la boleta para las elecciones generales de 2024 en Miami-Dade .

JESÚS HERNÁNDEZ
Por Daniel Castropé

MIAMI. - La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade enviará por correo postal cerca de 41.000 papeletas de voto para las elecciones municipales de segunda vuelta del 9 de diciembre en Hialeah, Miami y Miami Beach.

El despacho de los paquetes electorales se hará el lunes 17 desde la sede de la agencia en una operación que será supervisada por la supervisora Alina García, quien, según dijo, busca garantizar la transparencia del proceso electoral.

Lee además
Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial
Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

Proceso transparente

La carga de las boletas de voto por correo en un camión del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) se realizará a las 10:30 de la mañana.

Una vez finalizado el traslado de las aproximadamente 41.000 boletas, la supervisora electoral ofrecerá una rueda de prensa para responder preguntas relacionadas con este proceso y las próximas elecciones.

“Mi compromiso es ganarme la confianza de la ciudadanía mediante elecciones seguras, justas, precisas y accesibles”, declaró la supervisora García.

Opciones para ejercer el voto

El voto por correo es una de las tres formas en que los votantes pueden emitir su sufragio, además del voto anticipado y el voto en persona el día de las elecciones.

Los votantes del condado Miami-Dade pueden optar por recibir una boleta de voto por correo para una elección específica o para todas las elecciones en las que tengan derecho a votar hasta las próximas elecciones generales.

La funcionaria electoral aprovechó la ocasión para fomentar la participación electoral. Dijo que estos comicios son de vital importancia, ya que se trata de elegir a los líderes de los gobiernos más cercanos a la gente.

Fechas claves

El último día para solicitar una boleta de voto por correo para las elecciones del 9 de diciembre es el jueves 27 de noviembre.

La boleta de voto por correo debe ser recibida por la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade a más tardar a las 7 p. m. del día de las elecciones.

Se recomienda a los electores enviar la papeleta por correo con anticipación para que las autoridades puedan contactarlos si hay algún problema con la firma.

Si un elector desea que su boleta de voto por correo se envíe a una dirección distinta a la que consta en los registros, debe completar un Formulario Estatal de Solicitud de Boleta de Voto por Correo.

Visite www.votemiamidade.gov para obtener la información y las actualizaciones más recientes y sígalos en redes sociales como @votemiamidade. Si tiene preguntas sobre el voto por correo, llame al 305-499-8444.

Temas
Te puede interesar

Alertan sobre el impacto de reducción del tráfico aéreo en Aeropuerto de Miami

¿Busca escuela pública para su hijo en Miami-Dade?

Líderes de Florida condenan el asesinato del oficial Devin Jaramillo y expresan su apoyo a la familia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar.
POLÍTICA

María Elvira Salazar afirma que Maduro "tiene los días contados"

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
RéGIMEN CUBANO

Justicia imputa en EEUU a piloto del régimen cubano involucrado en derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Décima edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA en Miami.
DIÁLOGO PRESIDENCIAL

'Declaración de Miami' reconoce a Edmundo González como presidente "de hecho y de derecho" de Venezuela

Te puede interesar

Varios personas son fotografiadas frente a la entrada principal del edificio sede de la famosa cadena británica de radio y telivisón BBC.
ESCáNDALO

La cadena BBC examina otro montaje y manipulacion de discursos de Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La suboficial de aviación de primera clase, Alix Marcano, porta orgullosamente la bandera venezolana en su uniforme
LUCHA ANTIDROGAS

Una mujer venezolana lleva con orgullo el tricolor en el portaaviones USS Gerald Ford que se suma al Caribe

En la capital venezolana se encuentra el Teatro Teresa Carreño, referente mundial del movimiento brutalista, y uno de los complejos culturales más importantes de Latinoamérica.
CULTURA

El Teatro Teresa Carreño: símbolo del arte y la arquitectura venezolana

Una muestra de la boleta para las elecciones generales de 2024 en Miami-Dade .
VOTACIONES 2025

Miami-Dade enviará 41.000 boletas para elecciones municipales de diciembre

Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, habla en el escenario durante la 26.ª ceremonia anual de entrega de los Premios Latin Grammy en el Mandalay Bay Convention Center el 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada. 
PREMIOS

Todo lo que debes saber sobre los Latin Grammy 2025