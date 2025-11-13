Miami-Dade enviará 41.000 boletas para elecciones municipales de diciembre

Una muestra de la boleta para las elecciones generales de 2024 en Miami-Dade .

MIAMI. - La Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade enviará por correo postal cerca de 41.000 papeletas de voto para las elecciones municipales de segunda vuelta del 9 de diciembre en Hialeah, Miami y Miami Beach.

El despacho de los paquetes electorales se hará el lunes 17 desde la sede de la agencia en una operación que será supervisada por la supervisora Alina García, quien, según dijo, busca garantizar la transparencia del proceso electoral.

Proceso transparente

La carga de las boletas de voto por correo en un camión del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) se realizará a las 10:30 de la mañana.

Una vez finalizado el traslado de las aproximadamente 41.000 boletas, la supervisora electoral ofrecerá una rueda de prensa para responder preguntas relacionadas con este proceso y las próximas elecciones.

“Mi compromiso es ganarme la confianza de la ciudadanía mediante elecciones seguras, justas, precisas y accesibles”, declaró la supervisora García.

Opciones para ejercer el voto

El voto por correo es una de las tres formas en que los votantes pueden emitir su sufragio, además del voto anticipado y el voto en persona el día de las elecciones.

Los votantes del condado Miami-Dade pueden optar por recibir una boleta de voto por correo para una elección específica o para todas las elecciones en las que tengan derecho a votar hasta las próximas elecciones generales.

La funcionaria electoral aprovechó la ocasión para fomentar la participación electoral. Dijo que estos comicios son de vital importancia, ya que se trata de elegir a los líderes de los gobiernos más cercanos a la gente.

Fechas claves

El último día para solicitar una boleta de voto por correo para las elecciones del 9 de diciembre es el jueves 27 de noviembre.

La boleta de voto por correo debe ser recibida por la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade a más tardar a las 7 p. m. del día de las elecciones.

Se recomienda a los electores enviar la papeleta por correo con anticipación para que las autoridades puedan contactarlos si hay algún problema con la firma.

Si un elector desea que su boleta de voto por correo se envíe a una dirección distinta a la que consta en los registros, debe completar un Formulario Estatal de Solicitud de Boleta de Voto por Correo.

Visite www.votemiamidade.gov para obtener la información y las actualizaciones más recientes y sígalos en redes sociales como @votemiamidade. Si tiene preguntas sobre el voto por correo, llame al 305-499-8444.