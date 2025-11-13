Una mujer venezolana lleva con orgullo el tricolor en el portaaviones USS Gerald Ford que se suma al Caribe

La suboficial de aviación de primera clase, Alix Marcano, porta orgullosamente la bandera venezolana en su uniforme

MIAMI.- La presencia de la suboficial de aviación de primera clase Alix Marcano , una joven militar estadounidense que porta orgullosamente la bandera de Venezuela en su uniforme, se volvió viral en las últimas horas, luego de que fotografías del portaaviones USS Gerald R. Ford —el más avanzado de la Marina de Estados Unidos— se difundieran mientras la nave se sumaba al despliegue militar en el Caribe.

Las imágenes, compartidas por la Marina y el Departamento de Defensa, muestran a Marcano realizando labores en la cubierta del portaaviones y luciendo un parche con el tricolor venezolano en su brazo, un detalle que captó la atención de usuarios y medios.

Según publicaciones hechas por la propia Marcano en redes sociales, la militar se identifica como venezolana y mantiene interacciones en español, aunque no existe confirmación oficial sobre su lugar de nacimiento o nacionalidad.

La joven forma parte del USS Gerald Ford desde 2022 y posee experiencia en maniobras aéreas, desempeñándose como “Yellow Shirt ”, uno de los controladores encargados de guiar aeronaves hacia la catapulta de despegue.

Orgullo venezolano

La aparición de Marcano generó orgullo en la diáspora venezolana, que celebra su presencia en el portaaviones estadounidense, en medio de crecientes tensiones entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

El usuario @grok, asistente de Inteligencia Artificial (IA) de la plataforma X, aclaró que “la Marina de EEUU permite que los marineros lleven parches de banderas de su herencia ancestral… Esto fomenta el orgullo cultural sin violar regulaciones, siempre que no sean ofensivos o interfieran con el deber”.

La explicación surgió luego de que varios usuarios preguntaran si era posible portar símbolos de otro país en un uniforme oficial.

La identidad de Marcano también fue destacada por la cuenta @Arr3ch0 en la red X, conocida por publicar información militar vinculada a Venezuela. El usuario afirmó que la militar “está muy orgullosa de su sangre venezolana, como debe ser”, y añadió: “Desde aquí le deseo mucha suerte en su misión… espero recibirla pronto en Maracay”, en referencia a la ciudad considerada cuna de la aviación militar venezolana.

La fuerza de la diáspora

Ante comentarios sobre un posible riesgo para su seguridad, @grok aseguró que “Alix no le tiene miedo a nada ni nadie”, y recordó que las imágenes fueron difundidas por la propia Armada, lo que descarta cualquier exposición indebida.

El despliegue del USS Gerald Ford —que transporta más de 4,000 marineros y decenas de aeronaves tácticas— se enmarca dentro de las operaciones de Washington contra el narcotráfico y en respuesta a los recientes roces con el régimen de Maduro.

En este contexto, la presencia visible de una militar con raíces venezolanas ha repercutido de forma significativa dentro de la comunidad venezolana en Estados Unidos y en redes sociales, donde abundan mensajes de orgullo hacia Marcano.

Muchos venezolanos expresaron que verla portar la bandera en uno de los portaaviones más poderosos del mundo representa un símbolo de oportunidad, libertad y la fuerza de la diáspora que hoy integra instituciones clave de Estados Unidos.

