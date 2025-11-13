La cadena BBC examina otro montaje y manipulacion de discursos de Trump

Varios personas son fotografiadas frente a la entrada principal del edificio sede de la famosa cadena británica de radio y telivisón BBC.

La cadena de comunicaciones del Reino Unido BBC informó este jueves que está examinando el caso de otro posible montaje engañoso de un discurso de Donald Trump , el segundo hasta la fecha.

Según el diario The Telegraph, la BBC difundió en junio de 2022 en su programa "Newsnight" un reportaje en el que se habrían yuxtapuesto frases sueltas de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes conservadores se manifestaron frente al Capitolio en Washington y entraron después al recinto que alberga el Congreso del país en protesta del percibido como un masivo fraude electoral en 2021.

En el video difundido se ponía al presidente Trump incitando a sus seguidores a tomar por la fuerza el Congreso y "luchar como demonios".

"Este asunto es un escándalo y hemos emprendido una investigación", reaccionó un portavoz de la BBC, que agregó que el grupo audiovisual "se compromete a respetar las máximas normas editoriales".

Esta acusación llega menos de una semana después de que se acusara a otro programa de la cadena, difundido en 2024, de haber hecho lo mismo y con el mismo discurso de Trump.

Escándalo fuerza dimisión de ejecutivos de la BBC

Ese caso, por el que la BBC reconoció un "error de juicio", puso al grupo en el ojo del huracán y acarreó las dimisiones de su director general y de la jefa de su cadena de información BBC News.

El presidente estadounidense también amenazó con reclamar a la BBC 1.000 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios por difamación si el grupo no se disculpa y no retira el documental que contiene ese mensaje engañoso antes del viernes.

Por su parte, la BBC declaró que respondería a las demandas hechas por el presidente de EEUU Donald J. Trump.

Respecto al caso del magacín "Newsnight", el Telegraph cita a un exempleado del programa, que afirmó al diario que el equipo abordó el problema relacionado con la tergiversación y manipulación del discurso de Trump después de la emisión, pero que un responsable no le dio seguimiento al tema y salió al aire.

Según explicó la fuente, el caso fue denunciado inmediatamente en el plató por un invitado, excolaborador de Donald Trump.

FUENTE: Con información de AFP.