jueves 13  de  noviembre 2025
ESCáNDALO

La cadena BBC examina otro montaje y manipulacion de discursos de Trump

Según el diario The Telegraph, la BBC difundió en junio de 2022 en su programa "Newsnight" un reportaje en el que se manipularon y se tergiversaron frases y oraciones de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021

Varios personas son fotografiadas frente a la entrada principal del edificio sede de la famosa cadena británica de radio y telivisón BBC.

Varios personas son fotografiadas frente a la entrada principal del edificio sede de la famosa cadena británica de radio y telivisón BBC.

BEN STANSALL/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La cadena de comunicaciones del Reino Unido BBC informó este jueves que está examinando el caso de otro posible montaje engañoso de un discurso de Donald Trump, el segundo hasta la fecha.

Según el diario The Telegraph, la BBC difundió en junio de 2022 en su programa "Newsnight" un reportaje en el que se habrían yuxtapuesto frases sueltas de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes conservadores se manifestaron frente al Capitolio en Washington y entraron después al recinto que alberga el Congreso del país en protesta del percibido como un masivo fraude electoral en 2021.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
POLíTICA EN EEUU

Trump: Demócratas intentan "desviar" la atención por sus continuos fracasos
El premier israelí, Benjamín Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa. 
POLÍTICA

Netanyahu agradece el "increíble" respaldo de Trump por pedir su indulto al presidente de Israel

En el video difundido se ponía al presidente Trump incitando a sus seguidores a tomar por la fuerza el Congreso y "luchar como demonios".

"Este asunto es un escándalo y hemos emprendido una investigación", reaccionó un portavoz de la BBC, que agregó que el grupo audiovisual "se compromete a respetar las máximas normas editoriales".

Esta acusación llega menos de una semana después de que se acusara a otro programa de la cadena, difundido en 2024, de haber hecho lo mismo y con el mismo discurso de Trump.

Escándalo fuerza dimisión de ejecutivos de la BBC

Ese caso, por el que la BBC reconoció un "error de juicio", puso al grupo en el ojo del huracán y acarreó las dimisiones de su director general y de la jefa de su cadena de información BBC News.

El presidente estadounidense también amenazó con reclamar a la BBC 1.000 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios por difamación si el grupo no se disculpa y no retira el documental que contiene ese mensaje engañoso antes del viernes.

Por su parte, la BBC declaró que respondería a las demandas hechas por el presidente de EEUU Donald J. Trump.

Respecto al caso del magacín "Newsnight", el Telegraph cita a un exempleado del programa, que afirmó al diario que el equipo abordó el problema relacionado con la tergiversación y manipulación del discurso de Trump después de la emisión, pero que un responsable no le dio seguimiento al tema y salió al aire.

Según explicó la fuente, el caso fue denunciado inmediatamente en el plató por un invitado, excolaborador de Donald Trump.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump amplía ofensiva contra el extremismo: designa a grupos antifascistas como organizaciones terroristas

Abogados de Trump preparan demanda contra la BBC por manipular discurso clave el 6 de enero de 2021

Director general de BBC dimite tras edición engañosa de discurso de Trump

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El Tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, sostiene el último centavo acuñado en la Casa de la Moneda de EE. UU. el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, Pensilvania.
ECONOMÍA

EEUU acuña su último centavo tras 232 años: ¿Qué pasará con los precios?

El reguetonero cubano Chocolate MC
VEREDICTO

Declaran culpable a reguetonero Chocolate MC por amenazas, ¿enfrenta cadena perpetua?

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar.
POLÍTICA

María Elvira Salazar afirma que Maduro "tiene los días contados"

Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, con Kash Patel, director del FBI.
RéGIMEN CUBANO

Justicia imputa en EEUU a piloto del régimen cubano involucrado en derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Décima edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA en Miami.
DIÁLOGO PRESIDENCIAL

'Declaración de Miami' reconoce a Edmundo González como presidente "de hecho y de derecho" de Venezuela

Te puede interesar

Varios personas son fotografiadas frente a la entrada principal del edificio sede de la famosa cadena británica de radio y telivisón BBC.
ESCáNDALO

La cadena BBC examina otro montaje y manipulacion de discursos de Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La suboficial de aviación de primera clase, Alix Marcano, porta orgullosamente la bandera venezolana en su uniforme
LUCHA ANTIDROGAS

Una mujer venezolana lleva con orgullo el tricolor en el portaaviones USS Gerald Ford que se suma al Caribe

En la capital venezolana se encuentra el Teatro Teresa Carreño, referente mundial del movimiento brutalista, y uno de los complejos culturales más importantes de Latinoamérica.
CULTURA

El Teatro Teresa Carreño: símbolo del arte y la arquitectura venezolana

Una muestra de la boleta para las elecciones generales de 2024 en Miami-Dade .
VOTACIONES 2025

Miami-Dade enviará 41.000 boletas para elecciones municipales de diciembre

Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, habla en el escenario durante la 26.ª ceremonia anual de entrega de los Premios Latin Grammy en el Mandalay Bay Convention Center el 13 de noviembre de 2025 en Las Vegas, Nevada. 
PREMIOS

Todo lo que debes saber sobre los Latin Grammy 2025