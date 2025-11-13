Todo lo que debes saber sobre los Latin Grammy 2025

MIAMI.- Los Latin Grammy regresan este 13 de noviembre al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para premiar al talento que destaca en la industria musical latinoamericana y global.
Este año, Bad Bunny lidera la lista de nominados gracias a su disco Debí Tirar Más Fotos, producción que le ha valido 12 menciones, incluyendo los galardones más importante: álbum del año, grabación del año y canción del año. Edgar Barrera y CA7RIEL & Paco Amoroso, le siguen al boricua con 10 nominaciones respectivamente.
Por su parte, las icónicas Karol G, Shakira y Natalia Lafourcade también destacan en varias categorías.
La ceremonia será transmitida en vivo por TelevisaUnivision en Estados Unidos, a partir de las 8:00 p.m. ET. Previamente, la plataforma emitirá un preshow a las 7:00 p.m..
En América Latina, la premiación podrá verse en los canales de cable TNT y HBO Max.
Igualmente, se podrá sintonizar en el canal de YouTube de la Academia Latina de la Grabación.
Este año, Maluma y Roselyn Sánchez serán los encargados de conducir la ceremonia.
Esta gala será el debut para el colombiano como presentador de un galardón; mientras que la boricua repite por octava vez la experiencia, pues en el pasado ha conducido otros premios.
A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de artistas que tendrán presentaciones en vivo, confirmados por la Academia Latina de la Grabación:
Bad Bunny
CA7RIEL & Paco Amoroso
Karol G
Fuerza Regida
Chuwi
Marco Antonio Solís
Pepe Aguilar
Aitana
Rauw Alejandro
Edgar Barrera
Ivan Cornejo
DannyLux
Gloria Estefan
Joaquina
Kakalo
Carín León
Liniker
Morat
Christian Nodal
Los Tigres del Norte
Nathy Peluso
Raphael
Elena Rose
Alejandro Sanz
Grupo Frontera
Kacey Musgraves
Carlos Santana