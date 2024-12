LeBron James asegura que el juego de Navidad de la NBA no tiene rival

LeBron to the NFL: pic.twitter.com/6rvo5OncTt

El miércoles fue el cuarto año consecutivo que la NFL programó al menos dos juegos el día de Navidad, con los Kansas City Chiefs derrotando a los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens dominando a los Houston Texans.

Mientras tanto, programar juegos el día de Navidad ha sido una tradición de la NBA desde la segunda temporada de la liga en 1947. El miércoles marcó el 51er partido de los Lakers el 25 de diciembre.

Lakers-Warriors fue parte de una lista de cinco juegos el miércoles en la Asociación. Los primeros cuatro juegos fueron decididos por dos posesiones o menos, mientras que la victoria de los Phoenix Suns en 110-100 sobre los Denver Nuggets fue la más decisiva del día.

LeBron respondió muy tajante a la interrogante que le hizo un periodista, sobre qué es lo que hace genial a la NBA. "LeBron y a Steph (Curry)".

Mickey Mouse y muchos de los personajes icónicos de Disney fueron parte del primer elenco alternativo animado de la NBA el día de Navidad para el partido de los San Antonio Spurs contra los New York Knicks .

La transmisión (presentada en ESPN2, Disney+ y ESPN+ ) llamada "Dunk The Halls" estuvo completamente animada con los movimientos de los jugadores sincronizados con lo que estaba sucediendo en tiempo real en la cancha de baloncesto. Esto fue posible gracias a los datos de seguimiento de los jugadores.

La versión animada del partido Spurs vs. Knicks se ambientó en la icónica Main Street, USA, en el parque Magic Kingdom de Walt Disney Resort. Algunos de los lugares más famosos del parque se mostraron regularmente durante el partido animado.

Llevar a cabo el juegonen versión animada, es gracias al mismo motor tecnológico que realizó Disney y ESPN con la NFL.

