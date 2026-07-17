viernes 17  de  julio 2026
Baloncesto

LeBron James alimenta el suspenso sobre su próximo equipo: "Será muy divertido"

LeBron James aseguró que anunciará pronto su próximo equipo tras salir de los Lakers. Cavaliers, Warriors, 76ers y Nuggets figuran entre los principales candidatos.

LeBron James #23 de Los Angeles Lakers controla el balón ante Cooper Flagg #32 de Dallas Mavericks en el Crypto.com Arena el 28 de noviembre de 2026

LeBron James #23 de Los Angeles Lakers controla el balón ante Cooper Flagg #32 de Dallas Mavericks en el Crypto.com Arena el 28 de noviembre de 2026

Ronald Martinez/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

LeBron James volvió a encender los rumores sobre su futuro en la NBA al dejar entrever que su decisión está cada vez más cerca. En su primera aparición pública desde que anunció su salida de Los Angeles Lakers, el máximo anotador de todos los tiempos aseguró que los aficionados no tendrán que esperar mucho más para conocer su nuevo destino.

"No los haré esperar mucho más", comentó James durante el CNBC and Boardroom Game Plan Summit, dejando abierta la incógnita sobre el equipo con el que jugará la próxima temporada.

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El cuatro veces campeón de la NBA ha sido vinculado con varias franquicias durante este mercado de agentes libres, entre ellas Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets.

Su representante, Rich Paul, reveló previamente que 27 equipos se comunicaron con él para explorar la posibilidad de fichar a la estrella de 41 años, lo que refleja el enorme interés que sigue generando uno de los mejores jugadores de la historia.

Equipos y figuras buscan convencer a LeBron

Las franquicias interesadas han recurrido a distintas estrategias para seducir a James. El ejecutivo de los 76ers, Bob Myers, incluso aprovechó una reciente participación en el podcast Game Over with Max Kellerman and Rich Paul para destacar las virtudes de Filadelfia como posible destino.

Además, varios jugadores también han intentado convencer al veterano alero. Draymond Green confesó en su podcast que trató de persuadirlo durante un viaje de golf en Puerto Rico, mientras que el núcleo de los 76ers, integrado por Tyrese Maxey, Joel Embiid y Jaylen Brown, también habría mantenido contacto con él.

"Donde quiera que vaya, será divertido"

LeBron dejó claro que, sin importar cuál sea su próximo uniforme, seguirá siendo protagonista.

"Dondequiera que termine este otoño, espero que quienes me han apoyado desde el primer día sigan conmigo. Y si eres de los que siempre me critican, también espero verte", afirmó entre risas.

El astro cerró con un mensaje que aumentó aún más la expectativa alrededor de su decisión:

"Va a ser muy divertido. Dondequiera que vaya, haré lo que mejor sé hacer".

La resolución de uno de los mercados más mediáticos en la historia reciente de la NBA parece estar cada vez más cerca, con LeBron James listo para escribir un nuevo capítulo en una carrera legendaria.

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