Draymond Green intenta convencer a LeBron James de fichar por los Warriors

Draymond Green #23 de los Golden State Warriors conversa con LeBron James #23 de Los Angeles Lakers al final de un partido de pretemporada de la NBA en el Chase Center el 5 de octubre de 2025 en San Francisco

El futuro de LeBron James continúa siendo uno de los grandes temas del mercado de la NBA y Draymond Green confirmó que aprovechó un reciente viaje de golf junto a la estrella para intentar convencerlo de unirse a los Golden State Warriors.

Durante un episodio de "The Draymond Green Show", el ala-pívot reconoció que conversó con James sobre la posibilidad de compartir equipo en la próxima temporada.

"Estaría loco si pasamos varios días juntos y en ningún momento le digo: 'Tenemos que hablar. ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer?'", comentó Green.

El veterano de 36 años declinó su opción de jugador por 27,7 millones de dólares para la temporada 2026-27 y, según diversos reportes, se espera que firme un nuevo contrato multianual con Golden State. Esa decisión podría darle a la franquicia la flexibilidad financiera necesaria para intentar incorporar a LeBron.

Green admitió que su propuesta fue seria, aunque aclaró que no convirtió el viaje en una reunión de reclutamiento.

"Por supuesto que el discurso fue intenso. Con las cosas que le dije, seguramente le hice pensar un poco, pero no íbamos a pasar todo el viaje hablando solo de eso", explicó.

Los Warriors también han sido vinculados con un posible intento por adquirir a Anthony Davis, actual jugador de los Washington Wizards y excompañero de LeBron James en Los Angeles Lakers. Sin embargo, la organización capitalina habría descartado la posibilidad de negociar al pívot, quien todavía tiene un año garantizado de contrato y una opción de jugador para la campaña 2027-28.

Mientras tanto, Stephen Curry reconoció recientemente que jugar junto a James "sería una historia única en la NBA", aunque consideró que todavía es demasiado pronto para dar por hecho un movimiento de ese calibre.

Por su parte, Rich Paul, agente de LeBron James, aseguró la semana pasada que no existe una decisión inminente sobre el futuro del máximo anotador en la historia de la NBA. Además de los Warriors, equipos como Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets también aparecen entre los posibles destinos del cuatro veces campeón de la liga.