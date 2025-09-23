martes 23  de  septiembre 2025
Legendario exmanager en la LVBP, Buddy Bailey, fallece a los 68 de edad

Bailey se convirtió en un referente dentro de la LVBP, gracias a su papel como estratega de los Tigres de Aragua, equipo con el que construyó una dinastía

Por Pedro Felipe Hernández

Welby Sheldon “Buddy” Bailey, uno de los managers más exitosos y recordados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), falleció a los 68 años de edad.

Bailey se convirtió en un referente dentro del circuito venezolano gracias a su papel como estratega de los Tigres de Aragua, equipo con el que construyó una auténtica dinastía y marcó una época inolvidable en el béisbol criollo.

Seis títulos y una dinastía en la LVBP con Tigres de Aragua

Bailey debutó como manager de los Tigres de Aragua en la temporada 2002-2003. Desde entonces, lideró a una generación dorada de peloteros que incluía nombres como Miguel Cabrera, Alex Delgado, Alex Romero y Héctor Giménez.

Nueve finales y seis campeonatos

El estratega estadounidense guió al equipo a nueve finales, seis de ellas consecutivas, consiguiendo seis campeonatos de la LVBP y consolidando a los Tigres como la franquicia más dominante de su tiempo.

En la campaña 2006-2007 fue reconocido como Manager del Año, tras lograr un récord histórico de 41 victorias y 21 derrotas. Además, condujo a los Tigres a la Serie del Caribe 2009, donde también fue premiado como Mejor Manager del torneo.

Más allá de los Tigres: otros equipos y legado

Bailey también dirigió a los Tiburones de La Guaira y continuó al frente de los Tigres hasta la temporada pasada, cuando se anunció su salida en diciembre. Su última designación fue como manager de los Senadores de Caracas en la Liga Mayor de Venezuela, donde estaba pautado para dirigir en la campaña 2026.

Un gigante en las Ligas Menores

2.000 victorias y un lugar en la historia

Con más de 30 años de carrera en el béisbol de Estados Unidos, Bailey se convirtió en uno de los pocos managers con más de 2.000 victorias en Ligas Menores, siendo parte del selecto grupo de apenas 11 dirigentes en alcanzar esta cifra.

Su número 46 fue inmortalizado en la Pared de la Fama de Myrtle Beach, reconocimiento a su impacto en el desarrollo de jugadores y en la historia de los equipos que lideró.

Una filosofía de vida

En una de sus frases más recordadas, Bailey resumió su pasión por el béisbol:

“El béisbol es un juego de niños. Y todavía puedo vivir como un niño lanzando y bateando pelotas todos los días.”

El adiós a un referente del béisbol venezolano

El fallecimiento de Buddy Bailey representa la partida de un manager que dejó huella en el béisbol venezolano y mundial. Su legado con los Tigres de Aragua y su aporte a la LVBP lo consagran como uno de los estrategas más importantes en la historia de la liga.

