martes 23  de  septiembre 2025
FÚTBOL AMERICANO

Exjugador de los Dolphins lanza fuertes declaraciones sobre Tua Tagovailoa

El ex tight end de los Dolphins y actual personalidad de radio, Joe Rose, señaló que la ofensiva del equipo es demasiado complicada para el mariscal de campo

El mariscal de campo de los Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, calienta antes de un partido, el 18 de septiembre de 2025.

BRYAN M. BENNETT / Getty Images vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

Durante los últimos años, los fracasos de Tua Tagovailoa con los Dolphins de Miami eran reconocidos como una consecuencia directa de sus problemas físicos; no obstante, en tiempos recientes, los aficionados del combinado han comenzado a preguntarse si el mariscal de campo realmente tiene el potencial de convertirse en lo que todos esperaban cuando el club lo seleccionó en el draft de la NFL.

Desde la última derrota de los Dolphins el pasado jueves, las críticas hacia Tagovailoa se han incrementado de forma considerable y ahora no solo de los fanáticos. Joe Rose, un exjugador de Miami y ahora personalidad de radio, aseguró que la ofensiva del entrenador Mike McDaniel parece ser demasiado compleja para el quarterback.

"Tua no puede hacer todos los pases que necesitas hacer para las armas que tienes", indicó Rose. "Tienes demasiados caballos de fuerza para que el chico maneje. No puede manejar el vehículo, tiene demasiados caballos de fuerza. No lo puede conducir", agregó.

Embed

Básicamente, lo que Rose quiere expresar es que la ofensiva de los Dolphins se le ha escapado de las manos a Tagovailoa, quien no parece en capacidad de dirigirla al nivel esperado.

Polémica autogenerada

El mismo Tagovailoa realizó unas declaraciones interesantes antes del más reciente choque de su organización contra los Bills, en las que admitió que "no puedo hacer ni la mitad de las cosas que él (Josh Allen, quarterback de Búfalo) hace" con un balón de fútbol americano.

Si bien muchos en la liga pueden apreciar la sinceridad del mariscal de campo, también es entendible que dichos comentarios no fueran del agrado de la fanaticada de los Dolphins, que tuvo que escuchar a su estrella minimizarse ante uno de sus principales rivales deportivos.

Los comentarios de Rose parecen haber dado justo en el clavo. Tagovailoa tiene varias limitaciones en su juego, en el control del mismo y en su capacidad de dirigir a la ofensiva de McDaniel para que pueda desempeñarse de la mejor manera posible.

El que lucía como el gran salvador dentro de los Dolphins se ha ido transformando, quizás, en la principal razón por la que el conjunto ha tenido un pésimo arranque del vigente campeonato.

