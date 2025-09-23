Mascherano asegura que "no hay nada oficial" con respecto al futuro de Busquets en el Inter Miami

El español Sergio Busquets (izquierda) y el argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebran tras un gol de su club en un partido, el 28 de mayo de 2025.

La incertidumbre entre los aficionados del Inter Miami sobre el futuro de uno de sus principales baluartes se mantiene al rojo vivo y es que los rumores de que Sergio Busquets planea retirarse después de la culminación de la temporada 2025 de la MLS no desaparecieron tras las más recientes declaraciones de Javier Mascherano , director técnico del club.

Si bien Mascherano no confirmó que el español colgará los botines en el futuro cercano, tampoco se atrevió a desmentirlo ante la prensa este martes.

"No, no tengo una opinión al respecto", dijo el argentino en declaraciones recogidas por ESPN. "Eso es lo que he escuchado y leído, pero nada es oficial".

Asimismo, el "Jefecito" dejó claro que no tiene ningún tipo de intención de preguntarle a Busquets sobre sus planes futuros.

"No soy alguien que va por ahí preguntándole a los jugadores sobre rumores. Lo que puedo decirles es que Sergio está completamente comprometido con el equipo, con esta temporada y estamos enfocados en eso, no en los rumores", explicó.

Situación actual

El contrato actual del jugador llegará a su fin cuando culmine el vigente torneo y no se han filtrado reportes sobre conversaciones de una posible extensión entre ambas partes. Busquets habló previamente sobre el retiro e indicó que el Inter Miami será el último club de su carrera, pero no especificó cuándo esperaba ponerle fin a su recorrido profesional.

"Cuando me fui del Barcelona, ya sabía que no regresaría a España o a Europa", dijo el ibérico en agosto. "Bueno, ahora tengo cierta edad. Estoy mucho más cerca de terminar mi carrera que de continuarla. Pero como dije antes, todavía no hay nada seguro sobre una renovación o sobre un supuesto retiro, así que cuando tenga que anunciarlo, lo sabrán, y desde allí podremos hablar más en profundidad".

En caso de firmar una extensión con las "Garzas", las condiciones de la misma tendrían que cambiar por el reglamento de la MLS. Si bien Busquets es uno de los tres Jugadores Designados del Inter Miami, Rodrigo De Paul tomará su lugar en 2026 debido a la estructura del contrato que firmó el argentino con el club.

De Paul, Jordi Alba y Lionel Messi serían los tres Jugadores Designados de la institución para la próxima contienda.