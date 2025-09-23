martes 23  de  septiembre 2025
Neymar critica el quinto puesto de Raphinha en el Balón de Oro

El astro brasileño del Santos, Neymar, calificó de "absurdo" el que su compatriota del Barcelona finalizara tan lejos en la carrera por el premio

El brasileño Raphinha, del Barcelona, hace un gesto durante un partido ante el Benfica, el 11 de marzo de 2025.

El brasileño Raphinha, del Barcelona, hace un gesto durante un partido ante el Benfica, el 11 de marzo de 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RÍO DE JANEIRO.- La estrella brasileña Neymar criticó la clasificación del Balón de Oro y dijo que su compatriota Raphinha, en quinto puesto, merecía algo mejor por su exitosa temporada con el Barcelona.

"Raphinha quinto es demasiado absurdo", escribió el delantero de 33 años en Instagram, en un comentario a una publicación del perfil Ofuiclear que mostraba el top 10 del premio entregado el lunes por la noche en París.










El Balón de Oro fue otorgado al francés Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain, club donde Neymar jugó de 2017 a 2023.

Raphinha, respaldado por estadísticas impresionantes con el Barça (34 goles y 25 asistencias) en la temporada pasada, también fue superado por su compañero de equipo, el español Lamine Yamal, segundo detrás de Dembélé.

El portugués Vitinha, también del PSG, y el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool, quedaron tercero y cuarto, respectivamente.

El año pasado, muchas voces se alzaron en Brasil para criticar la atribución del Balón de Oro al español Rodri, en detrimento de Vinicius Júnior, gran artífice del título en la Liga de Campeones del Real Madrid durante la temporada 2023-2024.

Neymar, que hoy juega en el Santos, su club de formación, consiguió su mejor clasificación en el Balón de Oro en 2015 y 2017, cuando terminó tercero mientras jugaba en el Barcelona.

Brasil no gana el premio individual más prestigioso del fútbol mundial desde 2007, cuando Kaká fue el laureado.

"Aprendimos mucho", dice Bonmatí

La centrocampista española Aitana Bonmatí, que recibió este lunes el tercer Balón de Oro consecutivo de su carrera, reconoció a la AFP que esta temporada se le escaparon la Champions y la Eurocopa femenina, pero que ha "aprendido mucho".

"Hemos ganado tres títulos con el FC Barcelona, pero perdimos las dos finales más importantes (Liga de Campeones con el Barça y Eurocopa femenina con España), aunque ha sido un año en el que hemos aprendido mucho", reconoció la centrocampista al ser preguntada si este era el más sorprendente de sus tres galardones.

"Una y otra vez llegamos a la final y no pudimos ganar porque el otro equipo fue mejor. Pero de nuevo estábamos en la final. Esto es más que ganar o perder, esto es fútbol y estar en lo alto cada año es muy difícil y nuestros equipos lo hacen todos los años", valoró Bonmatí.

FUENTE: AFP









