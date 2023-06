Ya es un hecho, Messi en el Inter Miami

Aunque Messi aseguró que su contrato no está al cien por ciento firmado con el Inter Miami, pero que si es la opción más viable para su carrera.

En la entrevista con Mundo Deportivo y Sport, Lionel Messi habla de cómo vivió en París, de su salida en 2021, que califica de durísima y muy fea, y desgrana los motivos para no regresar al Barça. Entre ellos, que no quiere que le responsabilicen de ventas de jugadores o de rebajas salariales, y su deseo de disfrutar del fútbol fuera de la presión que se vive en Europa. También apunta que le gustaría volver al Barça, no sabe en qué posición. Es la versión de Leo de todo lo que se ha hablado durante meses y meses.

También reveló por qué tomó la decisión de ir a Miami. "Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia", afirmó.

Existía la posibilidad de que fuera a Arabia Saudita, donde los intentos por atraer a algunas de las grandes estrellas del deporte — aunque ya mayores — se intensificaron cuando el fondo soberano del reino adquirió participaciones mayoritarias en cuatro de las escuadras más destacadas. Entre ellos están el Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo desde enero; el Al-Ittihad, el nuevo club del último Balón de Oro, Karim Benzema, y el Al-Hilal, con quien se relaciona a Messi, de 35 años.

Arabia Saudita era el tema de dinero e imagen, pero los acuerdos no llegaron a enamorar al argentino.

Por otra parte está el vínculo emocional con el Barcelona. La presencia del padre del astro, Jorge, en la ciudad el pasado lunes intensificó la especulación en torno a un posible regreso de su hijo al equipo español.

A Messi “le gustaría volver”, dijo Jorge Messi, pero parece una apuesta arriesgada si el club, que en los últimos años ha atravesado problemas económicos, cumple con los estrictos controles de “fair play” financiero de la Liga española.

messimbappeneymar.jpg El tridente fallido del PSG, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar se despidieron de la temporada AFP / Frank Fife

¿Y si ficha por el Inter Miami, el equipo de la MLS del que David Beckham es copropietario, al que se ha sido vinculado ocasionalmente con el ganador de siete Balones de Oro y que ahora cuenta con el argentino Javier Morales como entrenador interino?

Sería un gran impulso para el fútbol estadounidense, que ha atraído a superestrellas como Pelé, el propio Beckham y Thierry Henry a lo largo de los años, pero la firma de Messi podría exigir algo de creatividad tanto por parte de la liga como del equipo de Miami.

La última publicación en la cuenta de Instagram de Messi fue el 28 de mayo, y en ella aparece jugando para el PSG.

Lo que está claro es que la próxima temporada no vestirá la camisera del club parisino. El sábado, con abucheos de fondo, disputó su último partido allí.

Messi firmó contrato con el Inter Miami

El FC Barcelona le pretendía desde hace tiempo mientras que en Arabia la oferta económica era enorme. El argentino, sin embargo, optó por irse a Estados Unidos.

No fue sido una decisión fácil. Por una parte, estaba la opción de regresar al Barcelona. Era una propuesta muy atractiva para el jugador y para su familia que querían regresar a la Ciudad Condal. Es cierto que el Barcelona presentaba muchas incógnitas por los problemas económicos que atraviesa la entidad que no podía inscribirle de inmediato.

Según confirma diario Marca, Messi decidió la MLS, para así descansar del peso de la crítica europea, tras un periodo nefasto en el PSG.

FUENTE: Con información de Marca