Lomachenko (14-1, 10 KOs) ha sido un torbellino dentro del ring con sus relampagueantes golpes, fuerte pegada e incesante ataque, y gran técnica. Es lo que muchos consideran “the complete package”, una máquina de tirar golpes que no perdona.

El ucraniano de 32 años ha ganado títulos en el peso pluma, superpluma y ligero, superando a púgiles de calidad como Jorge Linares, Guillermo Rigondeaux, Gary Russell Jr., José Pedraza, Nicholas Walters, Román “Rocky” Martínez y Jason Sosa.

Y aún cuando sufrió un traspié por decisión dividida en su segunda pelea cuando lo tiraron a los leones ante un aguerrido Orlando “Siri” Salido en marzo del 2014, el dos veces medallista de oro olímpico (2008 y 2012) con récord aficionado de 396-1, hizo lo suficiente para ganar.

Es cierto que todavía falta ese combate ante un púgil de gran renombre, pero tampoco es culpa del campeón del peso ligero que la “enemistad” entre promotores se interponga en el camino para enfrentar a los mejores en el ring

Lomachenko ha hecho su parte.

El pasado 31 de agosto del 2019 agregó el cetro vacante de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo a su colección de fajas de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo cuando derrotó por decisión unánime al inglés Luke Campbell en la Arena O2 en Londres.

Con un gancho al hígado, Lomachenko derrota a Linares y se convierte en el primer boxeador en ganar 3 títulos en tres diferentes divisiones en tan solo 12 peleas como profesional.

Previo al combate, Lomachenko habló de lo importante que es obtener los cuatro títulos. Sólo cuatro boxeadores en la era moderna han sido campeones unificados con los cuatro campeonatos en su posesión siendo estos Bernard Hopkins y Jermain Taylor en el peso mediano, Terence Crawford en el peso superligero y Oleksandor Usyk en el peso crucero.

“Esto me acerca un paso más a mi objetivo principal de tener todos los cinturones. Quiero unificar todos los títulos. Ese es mi próximo objetivo en el boxeo”, indicó Lomachenko.

“Quiero hacer historia en el boxeo. Eso es lo más importante para mí. Cuando me convertí en profesional, quería ganar un título mundial de inmediato, y empaté un récord al ganar un título mundial en mi tercera pelea. Ahora, quiero hacer historia de una manera diferente. Muy pocos peleadores han ganado los cuatro títulos en una misma división. Significaría mucho para mí lograr esto”, agregó.

Teófimo López busca bajarlo de la cima

El único cetro que le falta a Lomachenko es la versión de la Federación Internacional de Boxeo en poder del hondureño Teófimo López Jr., quien se lo arrebató al ghanés Richard Commey el pasado 14 de diciembre, y también pelea bajo la promoción de Top Rank.

“Lomo” tendrá la oportunidad de conseguir el cuarto título el próximo 17 de octubre cuando enfrente a López, quien se perfila como el rival más difícil y peligroso de su carrera por su juventud, hambre, fortaleza y potente pegada. El hondureño también ha calentado el encuentro unificatorio al pronosticar un nocaut sobre el ucraniano.

“Le daré una paliza a Lomachenko y le quitaré el cinturón. Simple como eso”, dijo López al oficializarse el combate. “Vengo a Las Vegas para hacer historia. No me gusta el muchacho, y me voy a divertir mientras la cara de Lomachenko es golpeada y marcada por mis manos. La toma de posesión está aquí y el reinado de Lomachenko, la pequeña diva, está llegando a su fin”.

El promotor Bob Arum indicó a Espn.com que espera que el 19 de septiembre se realice el choque unificatorio para dirimir quién es el mejor peso ligero del mundo y donde estarán en juego los cuatro títulos de las principales organizaciones boxísticas.

Lomachenko asegura que “López puede hablar todo lo que quiera. Es muy bueno hablando. No ha hecho nada más que decir mi nombre durante los últimos dos años”.

“Soy un peleador y mi objetivo es ganar otro título mundial. Cuando peleemos en Las Vegas, se comerá mis golpes y sus palabras. Seré el mejor hombre, y cuatro títulos mundiales vendrán conmigo a Ucrania”, agregó.

Egis Klimas, manager de Lomachenko, declaró que “Nadie ha visto a Lomachenko al 100 por ciento dentro del ring. Si Teofimo puede llevar a Loma al menos al 80 por ciento, significa que Teófimo es el mejor oponente al que se ha enfrentado Loma”, agregó.

Bob Arum, promotor de Lomachenko, considera que el ucraniano ya se encuentra entre un grupo elite.

“Loma está arriba con los grandes Muhammad Ali, Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather, Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao. Pertenece a ese grupo”, indicó Arum, quien fue promotor de todos los púgiles mencionados en algún momento de sus carreras. “El peleará con los mejores en el peso pluma, peso junior ligero o ligero. Hay buenos boxeadores actualmente. Enfrentará a lo mejor”.

