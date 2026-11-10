martes 10  de  noviembre 2026
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FIA asegura estar "perfectamente preparada" para llevar la Fórmula 1 a Catar y Abu Dabi

Pese a la incertidumbre en torno a las dos carreras por el conflicto en Oriente Medio, la FIA confía en ofrecer "dos fines de semana excepcionales"

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, compite durante la sesión de clasificación para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2026 en el Circuito Gilles-Villeneuve en Montreal, Canadá, el 23 de mayo de 2026.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, compite durante la sesión de clasificación para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 de 2026 en el Circuito Gilles-Villeneuve en Montreal, Canadá, el 23 de mayo de 2026.

ANDREJ IVANOV / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- La Federación Internacional del Automóvil (FIA) está "perfectamente preparada" para los dos últimos Grandes Premios de Fórmula 1 de la temporada, en Catar y Abu Dabi, pese a las incertidumbres relacionadas con los conflictos en Oriente Medio, aseguró este martes su presidente Mohammed Ben Sulayem.

"Estamos listos para Catar y Abu Dabi (capital de Emiratos Árabes Unidos)", insistió Ben Sulayem en su cuenta de Instagram, en respuesta a los rumores de cancelación de las dos últimas pruebas de la temporada, previstas para los fines de semana del 29 de noviembre y del 6 de diciembre.

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"Estamos perfectamente preparados y decididos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio excepcionales, así como una conclusión espectacular al Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA", dijo.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, antes de la celebración del Gran Premio de Catar de la Fórmula 1, el 29 de noviembre de 2025.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, antes de la celebración del Gran Premio de Catar de la Fórmula 1, el 29 de noviembre de 2025.

"Estamos deseando recibir a los pilotos, los equipos y los aficionados en estos dos circuitos emblemáticos para un final de temporada inolvidable", añadió.

La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos y sus consecuencias militares en los países del Golfo desde febrero han alterado las competiciones de deportes de motor en la región, con la cancelación del Gran Premio de Arabia Saudita de F1 en primavera, así como la de rallys y pruebas de resistencia.

Una gran incertidumbre rodea por tanto las dos últimas carreras de la temporada desde hace varios meses. Además, la FIA y los organizadores locales se han enzarzado en un pulso, ya que nadie quiere asumir la responsabilidad de cancelar unilateralmente un Gran Premio, a riesgo de perder decenas de millones de dólares.

"Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios para asegurarnos de que todo esté listo para nuestros pilotos, nuestros equipos y nuestros aficionados", añadió Ben Sulayem.

A comienzos de octubre, el máximo dirigente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ya había anunciado el mantenimiento de los dos últimos Grandes Premios de la temporada en Catar y Abu Dabi, pese a las fuertes tensiones geopolíticas en Oriente Medio, lo que despertó escepticismo en el paddock.

Posición de "Mad Max"

El cuádruple campeón del mundo Max Verstappen llegó a considerar que, "con una guerra cerca", no deberíamos ir al Golfo.

No obstante, la MotoGP logró organizar su Gran Premio de Catar el pasado fin de semana sin incidentes reseñables, aunque el fabricante japonés Yamaha renunció a desplazarse.

En principio quedan tres Grandes Premios de F1 en el calendario: Las Vegas (19-21 de noviembre), Catar (27-29 de noviembre) y Abu Dabi (4-6 de diciembre).

El título de pilotos, conquistado por el italiano Kimi Antonelli, y el de constructores, ganado por Mercedes, ya están adjudicados.

FUENTE: AFP

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