lunes 30  de  marzo 2026
Fútbol

Premier League: encuesta revela fuerte rechazo de los aficionados al VAR

Una encuesta reveló que el 76% de los aficionados de la Premier League quiere eliminar el VAR por su impacto negativo en la experiencia del fútbol

Aficionados del United, muchos vestidos de negro en señal de protesta, exhiben una pancarta en la grada contra los precios de las entradas y la actual directiva del Manchester United, antes del partido de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Arsenal en Old Trafford, Manchester, al noroeste de Inglaterra, el 9 de marzo de 2025.

Aficionados del United, muchos vestidos de negro en señal de protesta, exhiben una pancarta en la grada contra los precios de las entradas y la actual directiva del Manchester United, antes del partido de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Arsenal en Old Trafford, Manchester, al noroeste de Inglaterra, el 9 de marzo de 2025.

PAUL ELLIS /AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El debate sobre el VAR en la Premier League sigue más vivo que nunca. Una encuesta divulgada este lunes por la Football Supporters’ Association (FSA) reveló que tres de cada cuatro aficionados respaldan la eliminación del videoarbitraje, al considerar que afecta negativamente la experiencia de ver un partido tanto en el estadio como por televisión.

El sondeo, realizado a más de 8.000 aficionados, deja en evidencia el fuerte rechazo que genera una herramienta que, pese a haber sido implementada para reducir errores arbitrales, sigue sin convencer a buena parte del público inglés.

Lee además
El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi (izq), el dueño del club, Jorge Mas (centro), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posan con una camiseta con el número 47 y un balón autografiado durante un evento en la Casa Blanca.
FÚTBOL

MLS quiere construir una afición global tras el escaparate del Mundial
El egipcio Mohamed Salah celebra luego de anotar el primer gol del Liverpool en un partido contra el Manchester City, el 23 de febrero de 2025.
FÚTBOL

Estrella del Liverpool anuncia su partida del club para el final de la temporada

La afición de la Premier League rechaza el VAR

Según los resultados de la encuesta, el 76% de los hinchas consultados se mostró contrario al uso del VAR, mientras que más del 70% considera que no ha mejorado las decisiones arbitrales.

Además, uno de los datos más contundentes del estudio apunta directamente al impacto emocional del sistema: el 97% de los aficionados cree que el VAR afecta el disfrute de un partido.

Thomas Concannon, representante de la FSA, resumió el sentir de gran parte de la afición al señalar que el sistema ha terminado por restarle espontaneidad al fútbol.

“La gente está molesta por el tiempo que se tarda, por la precisión y por la menor espontaneidad. Le quita al fútbol lo que está llamado a ser”, explicó.

El mayor problema del VAR: rompe la emoción del fútbol

Desde su implementación generalizada en el fútbol en 2018, una de las críticas más frecuentes al videoarbitraje ha sido que rompe el ritmo natural del juego y enfría celebraciones que antes eran inmediatas.

En el caso de la Premier League, muchos aficionados consideran que el sistema parece estar diseñado más para la experiencia televisiva que para quienes están dentro del estadio, donde en numerosas ocasiones no queda claro el motivo de una revisión.

Sin embargo, la propia encuesta también dejó mal parado al VAR en ese apartado: el 94% de los aficionados no cree que mejore la experiencia de ver fútbol por televisión.

La Premier League no contempla eliminarlo por ahora

A pesar del fuerte rechazo popular, no parece haber cambios inmediatos en el horizonte. La Premier League mantiene su postura de seguir utilizando el sistema, aunque insiste en la necesidad de perfeccionar su aplicación.

De hecho, en 2024, 19 de los 20 clubes de la liga votaron a favor de mantener el VAR, siendo el Wolverhampton el único equipo que se posicionó en contra y promovió su eliminación.

Para que el videoarbitraje desaparezca del fútbol inglés, sería necesario que 14 de los 20 clubes apoyaran oficialmente su supresión.

Lejos de desaparecer, el VAR tendrá más funciones

Paradójicamente, mientras una gran parte de los aficionados ingleses pide su eliminación, el sistema se prepara para tener más protagonismo a nivel internacional.

A partir del próximo Mundial, el uso del VAR se ampliará para incluir también decisiones relacionadas con:

saques de esquina

segundas tarjetas amarillas

Hasta ahora, el VAR solo intervenía en:

goles

posibles penales

tarjetas rojas directas

errores de identidad de jugadores

Un debate que sigue abierto en Inglaterra

El rechazo de los aficionados confirma que el VAR sigue siendo uno de los temas más divisivos del fútbol moderno. Aunque fue introducido con la promesa de hacer más justo el deporte, para muchos seguidores ha terminado por alterar la esencia del juego.

En la Premier League, donde el ritmo, la emoción y la intensidad forman parte del espectáculo, la discusión está lejos de cerrarse. Y aunque por ahora no parece que vaya a desaparecer, el mensaje de la afición inglesa es claro: el fútbol, para muchos, se disfruta mejor sin VAR.

Temas
Te puede interesar

Marlins 2026: inicio perfecto, jonrón de Owen Caissie y regreso del turquesa ilusionan a Miami

Estadio Azteca reabre sus puertas sin goles, con manifestaciones y una tragedia

Un desanimado Verstappen asoma su retiro de la Fórmula 1

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario venezolano asociado al régimen venezolano Raúl Gorrín.
ENTREVISTA

Raúl Gorrín maneja información que perjudicaría a Delcy Rodríguez y su gabinete, por eso no lo extraditan

Manifestantes prodemócratas protestaron en las cercanías del complejo Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump, en el día de la llamada protesta “No Kings”, organizadas por la extrema izquierda. Palm Beach, Florida, el 28 de mayo de 2026.
Política

Protestas "No Kings", un nombre y los propósitos

María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026
TRANSICIÓN

Presiones externas y razones de seguridad postergan regreso de María Corina Machado

Ciudadanos caminan por las calles de La Habana, Cuba. 
AMÉRICA LATINA

En Cuba hay que tirar todo abajo y empezar de cero

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) que transita por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU
GUERRA

27 países se adhieren a declaración internacional para la apertura del estrecho de Ormuz bloqueado por Irán

Te puede interesar

El presidente Donald Trump permite la entrada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, con aproximadamente 730.000 barriles de crudo a puerto cubano.
APERTURA TÁCTICA

Trump rompe el cerco petrolero a Cuba y reitera: "será la próxima"

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El empresario venezolano asociado al régimen venezolano Raúl Gorrín.
ENTREVISTA

Raúl Gorrín maneja información que perjudicaría a Delcy Rodríguez y su gabinete, por eso no lo extraditan

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español.
Tensión

España se distancia de EEUU, cierra espacio aéreo para aviones implicados en guerra contra Irán

Francisco Marrero.
JUSTICIA

Arrestan en Miami a falso contador por millonaria estafa a un reconocido restaurante

Manifestantes prodemócratas protestaron en las cercanías del complejo Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump, en el día de la llamada protesta “No Kings”, organizadas por la extrema izquierda. Palm Beach, Florida, el 28 de mayo de 2026.
Política

Protestas "No Kings", un nombre y los propósitos