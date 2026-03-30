Premier League: encuesta revela fuerte rechazo de los aficionados al VAR

Aficionados del United, muchos vestidos de negro en señal de protesta, exhiben una pancarta en la grada contra los precios de las entradas y la actual directiva del Manchester United, antes del partido de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Arsenal en Old Trafford, Manchester, al noroeste de Inglaterra, el 9 de marzo de 2025.

El debate sobre el VAR en la Premier League sigue más vivo que nunca. Una encuesta divulgada este lunes por la Football Supporters’ Association (FSA) reveló que tres de cada cuatro aficionados respaldan la eliminación del videoarbitraje, al considerar que afecta negativamente la experiencia de ver un partido tanto en el estadio como por televisión.

El sondeo, realizado a más de 8.000 aficionados, deja en evidencia el fuerte rechazo que genera una herramienta que, pese a haber sido implementada para reducir errores arbitrales, sigue sin convencer a buena parte del público inglés.

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La afición de la Premier League rechaza el VAR

Según los resultados de la encuesta, el 76% de los hinchas consultados se mostró contrario al uso del VAR, mientras que más del 70% considera que no ha mejorado las decisiones arbitrales.

Además, uno de los datos más contundentes del estudio apunta directamente al impacto emocional del sistema: el 97% de los aficionados cree que el VAR afecta el disfrute de un partido.

Thomas Concannon, representante de la FSA, resumió el sentir de gran parte de la afición al señalar que el sistema ha terminado por restarle espontaneidad al fútbol.

“La gente está molesta por el tiempo que se tarda, por la precisión y por la menor espontaneidad. Le quita al fútbol lo que está llamado a ser”, explicó.

El mayor problema del VAR: rompe la emoción del fútbol

Desde su implementación generalizada en el fútbol en 2018, una de las críticas más frecuentes al videoarbitraje ha sido que rompe el ritmo natural del juego y enfría celebraciones que antes eran inmediatas.

En el caso de la Premier League, muchos aficionados consideran que el sistema parece estar diseñado más para la experiencia televisiva que para quienes están dentro del estadio, donde en numerosas ocasiones no queda claro el motivo de una revisión.

Sin embargo, la propia encuesta también dejó mal parado al VAR en ese apartado: el 94% de los aficionados no cree que mejore la experiencia de ver fútbol por televisión.

La Premier League no contempla eliminarlo por ahora

A pesar del fuerte rechazo popular, no parece haber cambios inmediatos en el horizonte. La Premier League mantiene su postura de seguir utilizando el sistema, aunque insiste en la necesidad de perfeccionar su aplicación.

De hecho, en 2024, 19 de los 20 clubes de la liga votaron a favor de mantener el VAR, siendo el Wolverhampton el único equipo que se posicionó en contra y promovió su eliminación.

Para que el videoarbitraje desaparezca del fútbol inglés, sería necesario que 14 de los 20 clubes apoyaran oficialmente su supresión.

Lejos de desaparecer, el VAR tendrá más funciones

Paradójicamente, mientras una gran parte de los aficionados ingleses pide su eliminación, el sistema se prepara para tener más protagonismo a nivel internacional.

A partir del próximo Mundial, el uso del VAR se ampliará para incluir también decisiones relacionadas con:

saques de esquina

segundas tarjetas amarillas

Hasta ahora, el VAR solo intervenía en:

goles

posibles penales

tarjetas rojas directas

errores de identidad de jugadores

Un debate que sigue abierto en Inglaterra

El rechazo de los aficionados confirma que el VAR sigue siendo uno de los temas más divisivos del fútbol moderno. Aunque fue introducido con la promesa de hacer más justo el deporte, para muchos seguidores ha terminado por alterar la esencia del juego.

En la Premier League, donde el ritmo, la emoción y la intensidad forman parte del espectáculo, la discusión está lejos de cerrarse. Y aunque por ahora no parece que vaya a desaparecer, el mensaje de la afición inglesa es claro: el fútbol, para muchos, se disfruta mejor sin VAR.