Regreso de María Corina Machado a Venezuela atrapado entre presiones y el realpolitik

María Corina Machado intervino en el CERAWeek, influente foro de energía, el 24 de marzo de 2026

MIAMI .-En medio de un controversial proceso de transición , la líder opositora María Corina Machado aseguró de nuevo que regresará “pronto” a Venezuela para reimpulsar con su liderazgo la lucha cívica por la libertad del país. Pero, el retorno anunciado varias veces desde que salió clandestinamente de Venezuela hacia Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, en diciembre de 2025, no tiene fecha por el momento ni un abierto respaldo internacional.

Presiones externas se estarían articulando principalmente desde el gobierno de EEUU y retrasando su eventual retorno, mientras corren los días hacia un próximo proceso electoral previsto para el segundo semestre de este 2025, según cálculos.

El 13 de marzo, el presidente Donald Trump sugirió a Machado en una reunión privada en Washington en la que se abordaron la situación política y los planes de transición, no regresar aún a Venezuela porque le preocupaba su seguridad.

Y lo dijo mientras aceleraba un acercamiento con la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien ha señalado dos veces como “presidenta electa” en plena transición y sin elecciones pautadas, para lograr una eventual estabilidad, sin acusar el influyente liderazgo de Machado.

La sugerencia de Trump, que ha causado recelo en la oposición mayoritaria y en amplios sectores de la población venezolana, replantea la inquietud sobre las razones que han retrasado el retorno de Machado, en momentos en que el régimen, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro, mantiene la reprobada represión.

“Que nadie crea que María Corina Machado va a quedarse únicamente cumpliendo una agenda a nivel internacional”, advierte Antonio Ledezma, coordinador de política internacional. “Todo tiene su oportunidad”, agrega al destacar que el regreso es impostergable. “Esto no es una calenda griega”.

Seguridad en el aire

La seguridad de María Corina Machado en Venezuela no es una posibilidad que Delcy Rodríguez haya garantizado.

“Si regresa tendrá que responder ante Venezuela por pedir sanciones y una intervención militar”, afirmó la sucesora de Maduro en febrero, y dijo no entender por qué “tanto revuelo” con relación a su vida.

Machado, por su parte, ha dejado claro que de hacerlo cuenta con aliados e incluso con la administración Trump. “Voy a regresar, y lo haré pronto”, dijo Machado, y agregó que necesitaba coordinarse antes con personas de los sectores económico, financiero y de derechos humanos, además de políticos.

Pero los riesgos existen, según Ledezma.

“Cuando la gente se pregunta cuándo y a qué hora regresa María Corina Machado es como si no recordara que es la misma que ha luchado contra una corporación criminal”, apunta el político y exalcalde metropolitano de Caracas.

Sostiene que no se puede pasar la página como si esa estructura hubiese desaparecido con la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro, el 3 de enero, lo que puso fin a sus 13 años en el poder.

“Ese día se dio un gran paso, pero no hemos dado todavía el salto definitivo a lo que estamos buscando desde que iniciamos esta titánica tarea de desmontar la dictadura”, añade en una alusión a la lucha de la líder política por impulsar la democracia a través del proceso electoral.

La preocupación por su integridad física extiende al foro internacional.

Representantes diplomáticos ante la OEA plantearon a Machado, durante una visita a la organización en Washington en enero pasado, que se mantuviera en el exilio porque podía ser blanco de una cacería política sin contemplación.

Una apreciación que refuerza el comandante Jesús Romero, exoficial de Inteligencia Naval estadounidense, en una evaluación general sobre la seguridad en Venezuela.

Tras considerar que Machado desempeña “un rol relevante como posible catalizador de presión interna”, asegura que hasta la fecha “la postura oficial de EEUU refleja continuidad más que cambio, y esto sugiere en términos estratégicos que, aunque pueda haber ajustes tácticos en la relación bilateral, la percepción de riesgo permanece esencialmente intacta en Venezuela.

Opinó que la administración Trump “debe estar prometiendo algo de interés mutuo a Machado para que no vaya a Venezuela en este momento, porque de lo contrario ya ella estuviera de vuelta semanas atrás”.

CITA MARÍA CORINA MACHADO-MARCO RUBIO María Corina Machado, líder de Venezuela, y Marco Rubio, secretario de Estado en Washington en enero 2026

Histórico asedio político

Pero los riesgos que puede correr la Nobel de la Paz no son novedad, subraya Ledezma.

Machado, inhabilitada ilegalmente como candidata presidencial escogida en la primaria de la oposición en octubre de 2023, permaneció 16 meses en la clandestinidad luego de las fraudulentas elecciones de julio de 2024 y de un breve secuestro al culminar un acto público el 9 de enero en Chacao, horas antes de la ilegal toma de posesión de Maduro en la Asamblea Nacional.

El constante asedio contra la opositora ha afectado a familiares y miembros de su equipo político y de otras fuerzas que la apoyan, pero la violencia en su contra registra un largo historial.

Luego de coordinar la recolección de firmas para el revocatorio presidencial contra Hugo Chávez en 2004, Machado fue golpeada brutalmente en el hemiciclo de la Asamblea Nacional donde fue diputada en 2013; luego fue agredida en un acto de una universidad; y, en 2024, fue acechada en carreteras por agentes de seguridad del régimen chavista durante los recorridos de campaña electoral.

“No se le permitió ni siquiera comer una empanada porque perseguían a las muchachas que las elaboraban”, indica Ledezma.

“Y no es que el Cartel de los Soles apareció la semana pasada”, dice con ironía el exalcalde. “Esta organización opera desde el año 2004, y si creen que van a intimidar a María Corina Machado están equivocados; no van a evitar que regrese a Venezuela”.

Entre Delcy Rodríguez y Donald Trump

Analistas políticos consideran que el regreso de Machado por encima de cualquier observación es “urgente”, “inevitable”, y crucial para reavivar su influencia en los venezolanos y hacerle contrapeso necesario a Rodríguez.

Afirman que esta actúa no solo como la presidenta del país con la “venia” del presidente Trump, sino también como eventual candidata que aseguraría la continuidad del chavismo, adversario ideológico de EEUU.

Una confusa relación bautizada como realpolitik que puede ser entendible desde la geopolítica del gobierno estadounidense, pero no digerible para quienes han resistido años de crisis y represión, sostiene en su análisis VenAmerica, una asociación civil dedicada al estudio de la democracia y el bien común en los países. Y pone de relieve que la “estrategia huele a concesión”.

El regreso de Machado “neutraliza una narrativa peligrosa”, dice. “La de quienes, desde dentro y fuera, susurran en Washington que su liderazgo es inconveniente, disruptivo o prematuro”.

“Esa tesis perversa que advierte sobre el ‘avispero’ en realidad encubre otra cosa: el temor a un liderazgo con legitimidad popular capaz de desordenar acuerdos cómodos y a espaldas de la gente. La ausencia de Machado fortalece esas voces; su presencia las desarma”, insiste.

Ledezma remarca que tanto el retorno como el liderazgo de Machado no responden a nadie.

“Su determinación de retornar no es un desafío a nadie, no es para retar a nadie, es para responder a una convicción personal y a un equipo que la secunda en esta tarea”, y prosigue:

“La idea del retorno de María Corina Machado es parte de una estrategia que no tiene retroceso, en el mosaico de las líneas de movimiento táctico y estratégico no está esa pieza de permanecer afuera”, asevera el político.

“Si queremos que Venezuela sea el hub energético de las Américas, salgamos definitivamente de la dictadura, porque esa es la piedra de tranca en el camino hacia el futuro. Y Donald Trump está al tanto de que eso de que las cosas en Venezuela están chéveres no se corresponden con la realidad”.

FUENTE: Entrevista Antonio Ledezma, coordinador internacional de María Corina Machado y exalcalde en Venezuela; Jesús Romero, experto en inteligencia EEUU