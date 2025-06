Marlins sacan provecho de peloteros que pasaban por debajo del radar

De cualquier forma, tener la habilidad de crear futuros baluartes para el equipo es una herramienta esencial para un combinado que, evidentemente, no tiene la capacidad de gastar tanto dinero como otros.

Los dominicanos Otto López y Heriberto Hernández han sido grandes sorpresas para la afición de los peces en la presente campaña. Ninguno de los dos llegó con grandes expectativas a la organización, por lo menos ante los ojos de los fanáticos, pero faenas como las del miércoles por la noche demuestran que ambos son piezas importantes en los planes de los Marlins para presente y futuro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miami Marlins (@marlins)

López, de 26 años de edad, empujó un trío de carreras ante los Gigantes de San Francisco, su club anterior, mientras que Hernández (25) alcanzó una cifra tope en lo personal con cuatro empujadas en el choque contra los californianos.

Miami se hizo de los servicios de López en abril de 2024 en un movimiento que no generó mucho ruido. Unos 14 meses después, el nativo de Santo Domingo se ha transformado en el campocorto de todos los días para la novena.

"¿Por qué no?", respondió el quisqueyano ante la pregunta de si en aquel entonces se lo hubiera imaginado, en declaraciones recogidas por el portal oficial de los peces. "Todo el trabajo que he hecho queda demostrado y es probable que ellos lo vean también. Así que simplemente me siento muy bien por lo que estoy haciendo en este momento".

Crédito a quien lo merece

El desempeño de ambos latinos ayudó a que los Marlins ganaran series consecutivas por primera vez en la presente contienda.

"Creo que habla mucho de Peter (Bendix, presidente de operaciones de béisbol de los Marlins), de todo el alto mando y de nuestro cuerpo de scouts", señaló el mánager Clayton McCullough. "El poder identificar a algunos jugadores talentosos que no han recibido la oportunidad", añadió.