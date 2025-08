Mascherano confirma la ausencia de Messi en el próximo partido del Inter Miami

Lo que parecía evidente después del comunicado emitido por el Inter Miami esta semana, fue confirmado por el director técnico del equipo, Javier Mascherano , en una rueda de prensa posterior: Lionel Messi no formará parte del próximo partido del club en la Leagues Cup, ante el Pumas mexicano.

Si bien el Inter Miami no ofreció mayores detalles al respecto, señaló que se trataba de una lesión menor en un músculo de la pierna derecha. El combinado no ofreció un tiempo probable en el que Messi podría regresar a la acción, pero Mascherano dejó claro que no estará en el campo en el siguiente desafío.

"Hablé con él. Bueno, el club emitió un comunicado que fue muy claro. Es una lesión menor. Entre las malas noticias, son noticias buenas", dijo Mascherano en su rueda de prensa previa el choque contra los Pumas.

Sin embargo, el "Jefecito" tampoco quiso especular con una posible fecha de retorno para el fenómeno de Rosario.

"No nos gusta especular con el regreso, en especial en el caso de Leo", dijo Mascherano. "Por lo general se recupera muy bien de las lesiones y por encima de todo, normalmente lo hace con rapidez. Así que vamos a ver, pero obvio que contra los Pumas no estará disponible. Pero después veremos cómo se siente, cómo progresa", añadió.

Más allá de un gran nombre

Perder a Messi es un golpe sumamente complejo para el Inter Miami. El ocho veces ganador del Balón de Oro ha contribuido en 33 goles del equipo en un total de 31 juegos disputados, marcando en 24 ocasiones.

El exjugador del Barcelona y del París Saint-Germain también registra nueve asistencias y dos de ellas llegaron en el duelo inaugural del Inter Miami contra el Atlas en la Leagues Cup.

Ahora, con un pase a la siguiente fase en el horizonte, el club tendrá que apoyarse en otras armas para superar a los Pumas. En el caso de una derrota, podrían quedarse fuera de la competición, que ganaron hace un par de años.

FUENTE: AFP