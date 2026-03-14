sábado 14  de  marzo 2026
DIPLOMACIA

EEUU reafirma "nueva era" de relaciones con Venezuela; iza bandera en su Embajada en Caracas

La jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Laura F. Dogu, hizo el anuncio y destacó el hecho tras siete años de ruptura, en mensaje en redes

La jefa diplomática de EEUU en Venezuela iza la bandera en la Embajada en Caracas, el sábado 14 de marzo 2026

La jefa diplomática de EEUU en Venezuela iza la bandera en la Embajada en Caracas, el sábado 14 de marzo 2026

usembassyve/redes
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- En un nuevo gesto de acercamiento entre EEUU y Venezuela, la jefa de la Misión Diplomática de EEUU, Laura Dogu, izó este 14 de marzo la bandera estadounidense en la sede de la Embajada norteamericana en Caracas.

"Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela". "Seguimos con Venezuela", resaltó la diplomática en un mensaje por las redes sociales en el cual se muestra dirigiendo el acto de alzar el estandarte al amanecer.

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"En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos, exactamente siete años después de haber sido retirada", explicó.

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EEUU resalta “nueva era”

Con este hecho, la representante diplomática en el país resaltó el inicio de la nueva era de relaciones impulsada por el presidente Donald Trump con la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, iniciada luego de la captura del depuesto Nicolás Maduro.

En las últimas horas, el gobierno de EEUU alivió las sanciones que había impuesto a Venezuela mediante tres nuevas licencias en el sector energético, con las cuales levanta las restricciones a las compañías estadounidenses para la explotación y el comercio de petróleo venezolano

En días previos, los dos países acordaron la explotación y comercialización del oro venezolano así como del petróleo mediante reformas legales, lo cual ha representado los primeros ingresos importantes para el país suramericano, bajo la supervisión de EEUU.

En contrapartida, Rodríguez insistió este viernes en pedir al gobierno de Trump que retire las sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela desde 2015 para poder normalizar el intercambio de recursos energéticos que ya inició.

FUENTE: Con información de usembassyve, EFE

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