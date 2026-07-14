Deschamps pide no centrarse solo en Lamine Yamal y confirma que Mbappé está al 100%

El seleccionador francés, Didier Deschamps pidió no reducir el peligro de España únicamente a Lamine Yamal en la víspera de la semifinal del Mundial 2026. El técnico reconoció que el joven extremo del Barcelona “puede marcar la diferencia”, pero insistió en que la Roja cuenta con numerosos futbolistas capaces de decidir un partido y volvió a señalar al conjunto de Luis de la Fuente como el favorito al título.
El técnico recordó las dos últimas derrotas de Francia frente a España, en las semifinales de la Eurocopa 2024 y en la Liga de Naciones, aunque dejó claro que esos antecedentes no tendrán influencia en el duelo de Arlington. También destacó la solidez del combinado español, su dominio de la posesión y su capacidad ofensiva, aunque confía en que Francia pueda imponer sus propias armas para alcanzar la final.
Mbappé llega al 100% contra España
Además, Deschamps tranquilizó sobre el estado físico de Kylian Mbappé tras el golpe sufrido en el tobillo frente a Marruecos y aseguró que el capitán francés está “al 100%” para disputar el encuentro. Sobre su inminente despedida del banquillo francés, evitó mirar al pasado y zanjó cualquier comparación con los recientes enfrentamientos ante España: “Lo que me interesa es mañana”.
En la misma línea se expresó el centrocampista Warren Zaïre-Emery, quien destacó la calidad “extraordinaria” de Lamine Yamal, pero recordó que el fútbol es un deporte colectivo y que España dispone de jugadores de clase internacional en todas sus líneas. También bromeó sobre Mbappé, afirmando que el delantero no querrá regresar a España después de una derrota porque “no creo que tenga ganas de perder y que le tomen el pelo al volver a España”.
FUENTE: AFP