Deschamps pide no centrarse solo en Lamine Yamal y confirma que Mbappé está al 100%

El seleccionador francés, Didier Deschamps pidió no reducir el peligro de España únicamente a Lamine Yamal en la víspera de la semifinal del Mundial 2026 . El técnico reconoció que el joven extremo del Barcelona “puede marcar la diferencia”, pero insistió en que la Roja cuenta con numerosos futbolistas capaces de decidir un partido y volvió a señalar al conjunto de Luis de la Fuente como el favorito al título.

El técnico recordó las dos últimas derrotas de Francia frente a España, en las semifinales de la Eurocopa 2024 y en la Liga de Naciones, aunque dejó claro que esos antecedentes no tendrán influencia en el duelo de Arlington. También destacó la solidez del combinado español, su dominio de la posesión y su capacidad ofensiva, aunque confía en que Francia pueda imponer sus propias armas para alcanzar la final.

Mbappé llega al 100% contra España

Además, Deschamps tranquilizó sobre el estado físico de Kylian Mbappé tras el golpe sufrido en el tobillo frente a Marruecos y aseguró que el capitán francés está “al 100%” para disputar el encuentro. Sobre su inminente despedida del banquillo francés, evitó mirar al pasado y zanjó cualquier comparación con los recientes enfrentamientos ante España: “Lo que me interesa es mañana”.

En la misma línea se expresó el centrocampista Warren Zaïre-Emery, quien destacó la calidad “extraordinaria” de Lamine Yamal, pero recordó que el fútbol es un deporte colectivo y que España dispone de jugadores de clase internacional en todas sus líneas. También bromeó sobre Mbappé, afirmando que el delantero no querrá regresar a España después de una derrota porque “no creo que tenga ganas de perder y que le tomen el pelo al volver a España”.

FUENTE: AFP