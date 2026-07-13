Mbappé contra Lamine Yamal: España y Francia buscan la final del Mundial

Delantero Lamine Yamal, en Inglewood el 10 de julio de 2026 (izquierda); y al delantero francés, Kylian Mbappé, en East Rutherford el 30 de junio de 2026.

España y Francia protagonizarán este martes una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 , en un enfrentamiento que muchos consideran una final anticipada. El duelo también pondrá frente a frente a dos principales figuras del fútbol mundial: Kylian Mbappé, máximo referente del ataque francés, y Lamine Yamal, la joven estrella española que busca ser decisiva ante los Bleus.

La vigente campeona de Europa se medirá a la doble finalista mundialista y campeona en 2018 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con el objetivo de asegurar un lugar en la gran final del torneo. Ambos equipos llegan con estilos muy distintos, pero con credenciales suficientes para aspirar al título.

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Francia y España: dos potencias frente a frente

Francia llega respaldada por un ataque demoledor, con 16 goles en seis partidos y una ofensiva liderada por Mbappé y Ousmane Dembélé. España, en cambio, ha basado su recorrido en una defensa sólida, que solo ha encajado un gol en el torneo, y en un juego colectivo que le ha permitido imponerse a rivales de primer nivel.

La selección dirigida por Luis de la Fuente afronta el duelo con la confianza de haber derrotado recientemente a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 y de la Liga de Naciones 2025, aunque los Bleus mantienen el único triunfo entre ambos en un Mundial, logrado en los octavos de final de Alemania 2006.

Antes del partido, España mantiene la duda entre Pedri y Fabián Ruiz para completar el centro del campo junto a Rodri y Dani Olmo, mientras que Francia espera recuperar a Aurélien Tchouaméni, ausente en los dos últimos encuentros por lesión.

El ganador avanzará a la final del Mundial 2026. Francia intentará alcanzar su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo, mientras que España buscará prolongar su dominio reciente sobre los Bleus y dar un paso más hacia la conquista del título.

FUENTE: AFP