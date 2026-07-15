miércoles 15  de  julio 2026
Fútbol

Mbappé explica el fracaso de Francia: "España fue mejor que nosotros"

Kylian Mbappé asumió la responsabilidad tras la eliminación de Francia ante España en el Mundial 2026 y admitió que su equipo fue superado táctica y técnicamente en la semifinal.

El delantero francés Kylian Mbappé (derecha), número 10 del ranking, reacciona ante el delantero español Lamine Yamal, número 19, durante el partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España en el estadio Dallas de Arlington, el 14 de julio de 2026.&nbsp;

El delantero francés Kylian Mbappé (derecha), número 10 del ranking, reacciona ante el delantero español Lamine Yamal, número 19, durante el partido de semifinales del Mundial de Fútbol de 2026 entre Francia y España en el estadio Dallas de Arlington, el 14 de julio de 2026. 

FRANCK FIFE / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Kylian Mbappé no buscó excusas tras la eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026. El capitán de los Bleus reconoció la superioridad de España y admitió que los errores tácticos y técnicos condenaron a su selección en la derrota por 2-0 disputada en Arlington, Texas.

Después de firmar un torneo sobresaliente con ocho goles, el delantero del Real Madrid vio esfumarse el sueño de disputar una tercera final mundialista consecutiva y calificó la caída como una "enorme decepción".

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"No creo que hayamos jugado el partido que queríamos disputar, ya fuera táctica, técnicamente o en nuestro nivel general. Y cuando no haces lo que debes en una semifinal de un Mundial, no ganas", declaró Mbappé a la cadena francesa M6.

El atacante explicó que el plan de Francia era presionar alto para impedir que España controlara el ritmo del encuentro, pero reconoció que nunca lograron ejecutarlo.

"Queríamos presionarlos arriba para evitar que encontraran ese ritmo lento y controlado. Cuando se trata de controlar el juego, ellos son mejores que nosotros. No pudimos hacerlo", afirmó.

Mbappé señaló además que la batalla en el mediocampo fue determinante. Según explicó, Adrien Rabiot y Aurélien Tchouaméni se vieron constantemente superados por la superioridad numérica formada por Rodri, Dani Olmo y Fabián Ruiz.

"Nos encontrábamos continuamente en inferioridad, tres contra dos en el mediocampo. Y contra España eso es un verdadero problema. Cuando juntas todo eso, el resultado es una derrota", analizó.

Pese al duro golpe, el capitán francés aseguró que el grupo deberá levantarse y aprender de la experiencia para los próximos desafíos.

"Era un sueño llegar a la final, darle a nuestro país la posibilidad de seguir soñando y hacer historia. Ahora debemos afrontar esto con la cabeza en alto. Cuando ganas lo haces con la cabeza en alto y cuando pierdes también debes hacerlo así", expresó.

Mbappé reconoció que la frustración es enorme, aunque insistió en que el equipo deberá pasar la página.

"Es difícil expresar lo decepcionados que estamos. Pero tenemos que levantarnos, irnos de vacaciones y comenzar un nuevo capítulo. El fútbol no espera a nadie. Debemos dejar atrás este fracaso y aprender de él", concluyó.

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