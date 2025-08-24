domingo 24  de  agosto 2025
Kylian Mbappé guía al Real Madrid en el triunfo ante Oviedo

El Real Madrid se impuso este domingo por 3-0 al Oviedo en el Carlos Tartiere, en la segunda jornada de Laliga, gracias a un doblete de Kylian Mbappé

El delantero francés del Real Madrid, el número 10, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo con el defensa español del Real Madrid, el número 2 Dani Carvajal, durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Oviedo y el Real Madrid CF en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, el 24 de agosto de 2025.

Cesar Manso / AFP

Cesar Manso / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

gracias a un doblete de Kylian Mbappé y a otro tanto de Vinicius.

Con este triunfo, el club blanco asciende a la tercera posición, con seis puntos, los mismos que el Villarreal, líder por la diferencia de goles, y el Barcelona.

El atacante francés se giró sobre sí mismo en un magistral control orientado para marcar en el 37 de partido con un poderoso derechazo el primer tanto del partido.

La escuadra asturiana reclamó, sin embargo, falta del también francés Aurelien Tchouameni en el robo de balón sobre el belga Leander Dendoncker, que propició la jugada. Pero, ni el árbitro ni el VAR consideraron punible esa acción.

Ya en la segunda mitad, después de que el ghanés Kwasi Sibo rematara al poste un remate desde la corona del área, Mbappé logró en el 83 su segundo gol del partido y tercero de la temporada.

Vinicius, que salió en el 62, robó el esférico al francés Haissem Hassam para montar un contragolpe que acabó con asistencia al galo, quien anotó solo ante el cancerbero Aarón Escandell.

Dos minutos después, Mbappé estuvo cerca del hat-trick con un latigazo desde la media luna, pero el arquero local consiguió despejar el balón con los puños.

"Le ves bien (a Mbappé), enchufando al equipo, con ganas, cambia la posición, estaba enganchado en defensa", declaró Alonso en rueda de prensa.

Justo antes del tiempo de descuento, el técnico serbio Veljko Paunovic puso en el campo al ex del Arsenal, Carlos Cazorla, quien recibió una fuerte ovación de un público que veía de nuevo a su equipo jugar en primera división 24 años después.

Al Final, Vincius la guinda con un disparo al fondo de la red tras un pase desde la banda derecha de Brahim, que le sirvió para reivindicarse.

"En el fútbol hay que entender las cosas, se toman las decisiones pensando en el equipo y hoy ha sido así", dijo Alonso sobre la suplencia de Vinicius.

Primera titularidad de Mastantuono

Xabi Alonso buscó sumar su primer triunfo liguero lejos del Bernabéu con doble novedad en el once. Franco Mastantuono y Rodrygo reemplazaron a Vinicius y Brahim, que entraron en el 62 a cambio precisamente de esos dos jugadores.

"Ha hecho un muy buen partido, en poco tiempo ha conseguido conectar con el grupo, con los compañeros... nos va a dar mucho a corto, medio y largo plazo", afirmó Alonso.

En su segundo partido con la elástica, la titularidad de Mastantuono demuestra la confianza de su entrenador sobre el centrocampista argentino. Ante Osasuna el martes, jugó media hora y hoy una parte y media.

En ese tiempo, el jugador, que cumplió 18 años el pasado 14 de agosto, estuvo incisivo e intenso para ayudar a sus nuevos compañeros.

Villarreal, líder provisional

El Villarreal se convirtió este domingo en líder de manera provisional al arrollar al Girona por 5-0 en La Cerámica.

El club castellonense sigue transmitiendo buenas sensaciones y de momento supera incluso en la tabla, por mejor diferencia de goles, a un Barcelona que ganó su segundo encuentro liguero el sábado en el campo del Levante (3-2) y que también tiene 6 puntos pero peor diferencia de goles (+7 contra +4) que el Submarino Amarillo.

Los pupilos de Marcelino humillaron a los gerundenses gracias al hat-trick del canadiense Tajon Buchanan (16, 28, 64), y a los goles del marfileño Nicolas Pepe (7) y de Rafa Marín (25).

En Anoeta, la Real Sociedad logró igualar el marcador 2-2 tras ir perdiendo por dos goles de diferencia.

En el primer turno del día, Osasuna consiguió su primera victoria en el campeonato al vencer al Valencia por 1-0 gracias al tanto del croata Ante Budimir (10).

FUENTE: AFP

