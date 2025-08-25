El polémico gesto de Vinícius tras el segundo gol de Mbappé ante el Real Oviedo: ¿a quién iba dirigido?

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, celebra después de marcar el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Oviedo y el Real Madrid CF en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo el 24 de agosto de 2025.

El Real Madrid sumó su segunda victoria consecutiva en LaLiga 2025 al imponerse 0-3 al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Kylian Mbappé fue la gran figura con un doblete, pero gran parte de la atención se la llevó Vinicius Jr. , protagonista de un polémico gesto en la celebración del segundo tanto blanco.

El brasileño comenzó el encuentro en el banquillo y, nada más entrar al campo, fue amonestado por simular un penalti, lo que encendió a la afición local. Minutos más tarde, asistió a Mbappé en el 0-2, pero en la celebración dejó un gesto de rabia que no pasó desapercibido.

Las cámaras de televisión captaron cómo Vinícius realizó un gesto polémico dirigido al árbitro Ricardo De Burgos, lo que obligó al propio Mbappé a taparle la boca para evitar mayores consecuencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FansValenciacf/status/1959742525352075714?t=QlvCiHgS18INYdX2Xdyaww&s=19&partner=&hide_thread=false Vinícius mandando al Oviedo a Segunda División con los mismos gestos que hace cada vez que va a Mestalla.



El problema nunca fue Mestalla. El problema nunca fue Valencia. El problema siempre lo tuvo él, y por lo visto, sigue teniéndolo.pic.twitter.com/7rabJX469l — FansValenciaCF (@FansValenciacf) August 24, 2025

Gesto hacia la afición del Oviedo

El brasileño volvió a ser noticia en el tiempo de descuento, cuando marcó el 0-3 definitivo. Tras el gol, se llevó la mano al oído desafiando a la grada del Carlos Tartiere, que lo había silbado durante gran parte del encuentro.

Picsart_25-08-25_00-19-10-213 El delantero francés del Real Madrid, el número 10, Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo con el defensa español del Real Madrid, el número 2 Dani Carvajal, durante el partido de fútbol de la liga española entre el Real Oviedo y el Real Madrid CF en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, el 24 de agosto de 2025. Cesar Manso / AFP

El Real Madrid sufrió antes de sentenciar

El partido no fue sencillo para los de Xabi Alonso. Tras el primer gol de Mbappé en el 37’, el Oviedo tuvo ocasiones claras: Sibo estrelló un balón al palo y Courtois tuvo que salvar un disparo de Hassan. También reclamaron un penalti sobre Salomón Rondón.

Finalmente, el Real Madrid encontró aire con el segundo tanto de Mbappé y cerró la victoria con el gol de Vinícius. Con este triunfo, los blancos se mantienen en la zona alta de la clasificación junto a Barcelona y Villarreal.

Próximos partidos

Real Madrid recibirá al Mallorca en el Santiago Bernabéu.

Real Oviedo se enfrentará a la Real Sociedad en su próximo compromiso liguero.